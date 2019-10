AURORA | Team scores and individual results from the Class 5A Region 1 boys cross country race held on Oct. 17, 2019, at the Aurora Sports Park. The top four teams and 15 individuals in each race qualified for the 5A state meet. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2019 CLASS 5A REGION 1 CROSS COUNTRY RESULTS (BOYS)

Boys team scores: 1. REGIS JESUIT 84 points; 2. CHEROKEE TRAIL 105; 3. Arapahoe 121; 4. Cherry Creek 127; 5. GRANDVIEW 132; 6. RANGEVIEW 141; 7. EAGLECREST 151; 8. SMOKY HILL 151; 9. OVERLAND 177; 10. GATEWAY 254; 11. HINKLEY 318; 12. AURORA CENTRAL 372

Top 15 individuals: 1. Parker Wolfe (Cherry Creek), 15 minutes, 57.70 seconds; 2. YASIN SADO (GATEWAY), 15:58.30; 3. ABDI ABADE (OVERLAND), 16:40.10; 4. THOMAS BEATTY (REGIS JESUIT), 16:45.50; 5. CADEN SMITH (CHEROKEE TRAIL), 16:46.80; 6. Cole Trautman (Arapahoe), 16:46.80; 7. GRANT BRADLEY (OVERLAND), 16:47.60; 8. EDWARD SCHWANDT (EAGLECREST), 17:14.60; 9. OWEN BUEHLER (REGIS JESUIT), 17:16; 10. DALTON SEYMOUR (SMOKY HILL), 17:19.60; 11. ASER ALBACHEW (RANGEVIEW), 17:21.50; 12. PETER FOX (GRANDVIEW), 17:25.20; 13. Stephen Haysley (Arapahoe), 17:31.70; 14. RYAN SLOCUM (EAGLECREST), 17:34.90; 15. RODRIGO HACKOS (EAGLECREST), 17:35.10

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Regis Jesuit (84): 4. Thomas Beatty, 16 minutes, 45.50 seconds; 9. Owen Buehler, 17:16; 17. Matthew Collins, 17:43; 20. Brian Fields, 17:46.60; 35. Nicholas Faestel, 18:14.10; 38. Sajan Sundaram, 18:19.90; 47. Ben Phillips, 18:42.80; 48. Michael Anselmi, 18:43.80; 55. Finbar Martin, 19:24.60

Cherokee Trail (105): 5. Caden Smith, 16 minutes, 46.80 seconds; 22. Gavyn Welsh, 17:49.90; 25. Evan Armstrong, 17:56.90; 26. Bryson Sutterby, 17:57.50; 27. Dominic Campbell, 17:57.50; 30. Cade Thomas, 18:01.90; 33. Logan McGowan, 18:10.30; 34. Carson Scohera, 18:12.90; 41. Aedyn Smith, 18:27.30

Grandview (132): 12. Peter Fox, 17 minutes, 25.20 seconds; 18. Nick Beckman, 17:44.50; 21. Jake Sheykhet, 17:48; 39. Josh Walton, 18:22.80; 46. Andrew Fox, 18:42.10; 61. Noah Turbyfill, 19:44.50; 69. Connor Girard, 20:24.10; 81. James Thomure, 21:12.30

Rangeview (141): 11. Aser Albachew, 17 minutes, 21.50 seconds; 14. Ryan Slocum, 17:34.90; 16. Aaron Brown, 17:40.10; 53. Nicholas Mather, 19:07.30; 58. Demetrious Brown, 19:39.90; 64. Hunter Rivers, 19:59.20; 68. Chris Leonvelez, 20:07.90; 74. Keenan Litsey, 20:45.30; 79. Soloman Jameson, 21:03.90

Eaglecrest (151): 8. Edward Schwandt, 17 minutes, 14.60 seconds; 15. Rodrigo Hackos, 17:35.10; 23. Sawyer Slauson, 17:51.80; 56. Owen Morgenegg, 19:36.80; 63. Ryan Ronish, 19:57.10; 72. Luke Ming, 20:38.80; 76. Jonathan Hafemeister, 20:54.40; 81. Joshua Epperson, 21:15.50; 86. Rishab Sodhi, 21:48.80

Smoky Hill (151): 10. Dalton Seymour, 17 minutes, 19.60 seconds; 19. Blake Seymour, 17:46.30; 29. Steven Labarry, 18:01; 49. Noble Haskell, 18:44; 52. Kade Naso, 19:06.80; 78. Mateo Reyes, 20:57.30; 83. Dylan Harmon, 21:21.10; 85. Marcus Peranni, 21:37.30; 91. William Baxter, 23:09

Overland (177): 3. Abdi Abade, 16 minutes, 40.10 seconds; 7. Grant Bradley, 16:47.60; 59. Jonael Cid Gonzalez, 19:42.50; 65. Rifat Emam, 19:59.90; 66. Eli Post, 20:01; 67. Jason Lyon, 20:02.40; 88. Tyler Solomon, 21:55.70; 89. Edan Wild, 22:13.10; 92. Kaleb Murrell, 24.19.10

Gateway (254): 2. Yasin Sado, 15 minutes, 58.30 seconds; 40. Robel Woldegyorgis, 18:23.80; 73. Daniel Williams, 20:40; 84. William Equihua, 21:32.30; 93. Luke Whyte, 24:19.20

Hinkley (318): 62. Maslah Abdullahi, 19 minutes, 51.60 seconds; 70. Leo Perez, 20:26.60; 71. Joshua Ramirez, 20:32.90; 75. Jacob Perez, 20:45.40; 87. Sergio Chaverri, 21:51.50; 90. Luis Guzman, 22:14.90

Aurora Central (372): 77. Osvan Nicacio Huerta, 20 minutes, 56.80 seconds; 80. Alex Sanford, 21:09.60; 94. Henry Moya, 28:35; 95. Jose Moran, 29:46; 96. Fortunato Maycotte Serna, 31:23.50