LITTLETON | Sweepstakes and Division I boys race team scores and Aurora individual results from the 2019 Liberty Bell Invitational cross county meet held on Saturday, Sept. 7, 2019, at Heritage High School. Aurora teams and runners bold and uppercased:

SWEEPSTAKES BOYS

Team scores: 1. Fort Collins 153 points; 2. Rock Canyon 178; 3. Heritage 206; 4. Castle View 210; 5. Cheyenne Mountain 219; 6. Air Academy 232; 7. Fairview 234; 8. Niwot 237; 9. Chaparral 237; 10. Monarch 245; 11. Palmer 263; 12. Legacy 271; 13. Palmer Ridge 285; 14. Jackson Hole 304; 15. Liberty 317; 16. Valor Christian 320; 17. Ralston Valley 343; 18. Pine Creek 357; 19. REGIS JESUIT 366; 20. Cherry Creek 406

Top five individuals: 1. Cole Sprout (Valor Christian), 14 minutes, 38.40 seconds; 2. Parker Wolfe (Cherry Creek), 14:47.30; 3. Kevin Conlon (Fort Collins), 15:09.50; 4. Will Daley (Denver East), 15:19.90; 5. Ben Williams (Jackson Hole), 15:23.60

Aurora results: 6. Yasin Sado (Gateway), 15:26.60; 17. Thomas Beatty (Regis Jesuit), 15:47.40; 41. Owen Buehler (Regis Jesuit), 16:09.60; 96. Matthew Collins (Regis Jesuit), 17:05.30; 110. Sajan Sundaram (Regis Jesuit), 17:17.90; 120. Brian Fields (Regis Jesuit), 17:28.90; 126. Peter Lengwin (Regis Jesuit), 17:44.90; 139. Michael Anselmi (Regis Jesuit), 18:25.80

DIVISION 1 BOYS

Team scores: 1. Fossil Ridge 111 points; 2. CHEROKEE TRAIL 132; T3. Mountain Vista 179; T3. SkyView Academy 179; 5. Arapahoe 184; 6. Fruita Monument 202; 7. Silver Creek 213; 8. Rocky Mountain 229; 9. ThunderRidge 234; 10. GRANDVIEW 250; 11. SMOKY HILL 264; 12. Highlands Ranch 265; 13. Denver East 292; 14. Denver South 323; 15. RANGEVIEW 333; 16. OVERLAND 362; 17. Douglas County 376; 18. Doherty 387; 19. Cheyenne East 450; 20. Lakewood 558; 21. Columbine 602

Top 5 individuals: 1. GRANT BRADLEY (OVERLAND), 15 minutes, 50.90 seconds; 2. Owen Nolan (SkyView Academy), 16:01.80; 3. Dalton Kaines (Rocky Mountain), 16:06.90; 4. Henry Terhaar (Silver Creek), 16:07; 5. CADEN SMITH (CHEROKEE TRAIL), 16:08.70

Other Aurora results: 12. Dalton Seymour (Smoky Hill), 16:26.70; 13. Peter Fox (Grandview), 16:31.60; 17. Bryson Sutterby (Cherokee Trail), 16:41.60; 20. Ryan Slocum (Rangeview), 16:46.00; 29. Josh Walton (Grandview), 16:58.10; 31. Aser Albachew (Rangeview), 16:59.40; 32. Nick Beckman (Grandview), 16:59.50; 33. Evan Armstrong (Cherokee Trail), 17:00.00; 36. Logan McGowan (Cherokee Trail), 17:04.20; 39. Steven Labarry (Smoky Hill), 17:09.60; 41. Cade Thomas (Cherokee Trail), 17:12.60; 42. Blake Seymour (Smoky Hill), 17:12.70; 47. Jonael Cid Gonzalez (Overland), 17:17.70; 54. Aaron Brown (Rangeview), 17:25.80; 65. Abdi Abade (Overland), 17:45.80; 77. Andrew Fox (Grandview), 17:57.60; 78. Hunter Kenney (Cherokee Trail), 17:58.70; 80. Kade Naso (Smoky Hill), 18:00.50; 91. Noble Haskell (Smoky Hill), 18:10.90; 99. Noah Turbyfill (Grandview), 18:20.70; 101. Carson Scohera (Cherokee Trail), 18:24.10; 110. Rifat Emam (Overland), 18:33.10; 111. Mateo Reyes (Smoky Hill), 18:34.00; 112. Demetrious Brown (Rangeview), 18:34.70; 116. Hunter Rivers (Rangeview), 18:42.40; 117. Zak Clark-Elsayed (Grandview), 18:43.10; 123. Dylan Harmon (Smoky Hill), 18:52.80; 127. James Thomure (Grandview), 19:00.40; 136. Nick Pantuliano (Rangeview), 19:32.90; 138. Nathan Wetzel (Rangeview), 19:36.80; 139. Jason Lyon (Overland), 19:41.10; 143. Edan Wild (Overland), 20:11.30; 145. Tyler Solomon (Overland), 22:04.70