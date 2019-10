COLORADO SPRINGS | Team scores and final individual results for the 2019 Class 5A boys state cross country race run on Oct. 26, 2019, at the Norris Penrose Events Center. Aurora runners and teams bold and uppercased unless otherwise noted:

2019 CLASS 5A STATE CROSS COUNTRY RESULTS (BOYS)

Oct. 26 at Norris Penrose Events Center

Team scores: 1. Dakota Ridge 67 points; 2. Mountain Vista 121; 3. Rock Canyon 160; 4. Heritage 174; 5. Fort Collins 177; 6. Fairview 194; 7. Palmer 216; 8. Castle View 228; 9. Liberty 236; 10. Boulder 262; 11. Valor Christian 281; 12. Monarch 298; 13. REGIS JESUIT 329 (Owen Buehler, Thomas Beatty, Matthew Collins, Nick Faestel, Brian Fields, Sajan Sundaram, Ben Phillips); 14. Legacy 341; 15. Cherry Creek 352; 16. Fossil Ridge 382; 17. Arapahoe 411; 18. Rocky Mountain 427; 19. Poudre 464; 20. CHEROKEE TRAIL 488 (Caden Smith, Evan Armstrong, Gavyn Welsh, Logan McGowan, Cade Thomas, Carson Scohera, Dominic Campbell)

Top 10 individuals: 1. Cole Sprout (Valor Christian), 15 minutes, 12.70 seconds; 2. Connor Ohlson (Dakota Ridge), 15:24.80; 3. Parker Wolfe (Cherry Creek), 15:35.30; 4. Cole Nash (Chatfield), 15:39.20; 5. Gus McIntyre (Palmer), 15:39.60; 6. Jacob White (Dakota Ridge), 15:50.70; 7. Ben Morrin (Dakota Ridge), 16:02.10; 8. Caleb Mann (Liberty), 16:05.50; 9. Scott Prieve (Palmer), 16:06.50; 10. Wesley Beckham (Rock Canyon), 16:13.20

Aurora individuals: 13. Yasin Sado (Gateway), 16 minutes, 14.80 seconds; 26. Grant Bradley (Overland), 16:32.10; 31. Owen Buehler (Regis Jesuit), 16:36.60; 38. Caden Smith (Cherokee Trail), 16:44.50; 44. Thomas Beatty (Regis Jesuit), 16:51.10; 56. Abdi Abade (Overland), 17:07.80; 66. Peter Fox (Grandview), 17:15.70; 67. Dalton Seymour (Smoky Hill), 17:17.40; 88. Ryan Slocum (Rangeview), 17:35.50; 93. Matthew Collins (Regis Jesuit), 17:41.20; 101. Aser Albachew (Rangeview), 17:47.90; 107. Rodrigo Hackos (Eaglecrest), 17:52.20; 112. Nicholas Faestel (Regis Jesuit), 17:58.80; 113. Evan Armstrong (Cherokee Trail), 18:01.00; 124. Brian Fields (Regis Jesuit), 18:05.80; 140. Gavyn Welsh (Cherokee Trail), 18:32.30; 142. Logan McGowan (Cherokee Trail), 18:40.00; 146. Sajan Sundaram (Regis Jesuit), 18:44.70; 149. Cade Thomas (Cherokee Trail), 18:55.60; 152. Ben Phillips (Regis Jesuit), 19:08.30; 154. Carson Scohera (Cherokee Trail), 19:16.30; 162. Edward Schwandt (Eaglecrest), 19:34.00; 164. Dominic Campbell (Cherokee Trail), 20:49.80