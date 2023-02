DENVER | Pairings involving Aurora wrestlers for the Class 5A & 4A state wrestling tournament, Feb. 16-18, 2023, at the Ball Arena in Denver, as released by the Colorado High School Activities Association on Feb. 13. Aurora wrestlers are bold and uppercased:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected]: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

2023 CLASS 5A BOYS STATE WRESTLING TOURNAMENT PAIRINGS

CLASS 5A

100 pounds: Upper bracket — Jack Durant, fr., Rocky Mountain (17-18) vs. Griffin Rial, soph., Pine Creek (32-2); DASHAWN JENKINS, SOPH., SMOKY HILL (18-4) vs. Colin MacInnes, jr., Castle View (24-6); Liam Zyvoloski, soph., Monarch (24-9) vs. Elijah Hernandez, fr., Central Grand Junction (40-4); Marek Mangers, soph., Arapahoe (21-9) vs. Zaidyn Quinonez, fr., Pomona (28-10); Lower bracket — Milo Harmon, fr., Fort Collins (23-10) vs. Anthony Rodriguez, sr., Northglenn (33-5); Louden Elliott, fr., Fountain-Fort Collins (24-9) vs. Geno Gallegos, sr., Fruita Monument (20-3); Ethan Mora, soph., Brighton (29-9) vs. ADONIAS CANTU, JR., EAGLECREST (36-8); Nicholas Vasquez, sr., Adams City (13-8) vs. Marcus Bekkedahl, soph., Poudre (31-10)

113 pounds: Upper bracket — Marcos LaCrue, fr., Adams City (14-14) vs. Ane’e Vigil, sr., Prairie View (37-2); Silas Gomez, fr., Pomona (33-11) vs. Matthew Clifton, fr., Legacy (36-8); JAY EVERHART, JR., CHEROKEE TRAIL (30-8) vs. Declan Strait, soph., Chaparral (27-8); Gionni Alarid, jr., Mountain Range (15-9) vs. James Escalera Jr., sr., Northglenn (32-8); Lower bracket — RHETT HERMAN, SR., GRANDVIEW (29-16) vs. Isaiah Sisneros, sr., Lakewood (32-3); Ty Reeves, soph., Poudre (26-11) vs. Sir Israel Pulido, sr., Pine Creek (29-8); Trenton Moret, fr., Chatfield (34-8) vs. JohnPaul Espinoza, soph., Central Grand Junction (41-8); Lir Loughlin, soph., Rocky Mountain (23-22) vs. Jaylen Burge, fr., Ponderosa (22-2)

120 pounds: Upper bracket — Emmit Barros, soph., Denver East (24-14) vs. DJ Wince, soph., Ponderosa (18-13); Izak Ramirez, jr., Fort Collins (28-12) vs. Chad Teters, jr., Chaparral (25-11); Angelo Ramirez, jr., Mountain Range (22-11) vs. ETHAN DIAZ, JR., EAGLECREST (32-6); LJ George, jr., Fruita Monument (25-13) vs. Braaden Heinz, soph., Brighton (21-9); Lower bracket — RICHARD AVILA, FR., REGIS JESUIT (19-10) vs. Derek Barrows, fr., Pomona (25-9); Elijah Griego, sr., Lakewood (22-10) vs. Ryder Rhodes, jr., Pine Creek (29-11); Murphy Harris, jr., Grand Junction (20-9) vs. Javen Villarreal, sr., Prairie View (20-5); Connor Kennedy, jr., Highlands Ranch (9-3) vs. Johnny Escalera, jr., Northglenn (33-9)

126 pounds: Upper bracket — Azaiah Ortega, fr., Adams City (9-19) vs. ALIJAH GABALDON, SOPH., EAGLECREST (24-4); Soloman Smouse, sr., Brighton (31-10) vs. Elijah Banks, soph., Pine Creek (27-9); Isacc Roybal, soph., Rocky Mountain (26-12) vs. Mark Cardenas, sr., Pomona (29-10); NATE JACKSON, SR., CHEROKEE TRAIL (23-15) vs. William Dean, jr., Central Grand Junction (33-9); Lower bracket — CONNOR MOHR, JR., REGIS JESUIT (15-10) vs. NEHEMIAH QUINTANA, JR., GRANDVIEW (35-9); Donovan Archuletta, jr., Prairie View (24-11) vs. Lincoln Gregersen, jr., Ralston Valley (35-5); Blake Unruh, sr., Mountain Vista (34-12) vs. Noah Kubala, jr., Chaparral (14-9); Landon Scarbrough, sr., Grand Junction (9-18) vs. Thomas Verrette, fr., Ponderosa (27-7)

132 pounds: Upper bracket — Dominic Cordray, soph., Chaparral (15-8) vs. Jacob Myers, jr., Ponderosa (33-5); Brennon Joiner, jr., Legacy (37-11) vs. Hassin Maynes, soph., Central Grand Junction (41-8); Abraham Pomeroy, soph., Boulder (25-8) vs. Billy Greenwood, soph., Poudre (29-6); Zachary Cronholm, soph., Mountain Range (30-11) vs. Angel Serrano, fr., Pomona (30-4); Lower bracket — Gavin Weichelt, fr., Pine Creek (22-10) vs. Josiah Gallegos, jr., Brighton (34-4); GUNNER LOPEZ, FR., GRANDVIEW (34-12) vs. Tyler Archuleta, sr., Fruita Monument (24-5); CHANCE MATTHEWS, SOPH., CHEROKEE TRAIL (9-4) vs. Brody Moret, jr., Chatfield (41-10); Alijah Paris, jr., Denver East (22-12) vs. GARRETT REECE, SOPH., REGIS JESUIT (40-3)

138 pounds: Upper bracket — Ryan Grubb, sr., Arapahoe (15-19) vs. Brandon Cannon, sr., Ponderosa (29-3); Nico Bekkedahl, jr., Poudre (29-10) vs. Kaden Ontiveros, jr., Castle View (34-11); Isaac Coronado, soph., Chatfield (24-11) vs. Matthew Fasbender, sr., Monarch (21-8); Colton Romero, sr., Grand Junction (17-13) vs. JONATHAN MONTES GONZALES, FR., GRANDVIEW (34-7); Lower bracket — Jordyn Willie, soph., Central Grand Junction (27-22) vs. Nic Vicic, sr., ThunderRidge (31-3); Keagan D’Amico, soph., Brighton (16-7) vs. Will Stewart, soph., Fruita Monument (24-3); Jude Miller, jr., Fort Collins (26-4) vs. Connor Price, sr., Mountain Vista (34-12); Josiah Ornelas, sr., Pine Creek (16-20) vs. Jakob Romero, sr., Pomona (33-7)

144 pounds: Upper bracket — Brennen Long, sr., Mountain Vista (25-19) vs. Emilio Trujillo-Dean, sr., Monarch (33-5); Alex Husen, jr., Fossi Ridge (33-11) vs. Dustin Huber, sr., Douglas County (24-7); Maximus Gutierrez, sr., Adams City (34-7) vs. Zion Eyraud, sr., Chaparral (22-10); Jesse Hinkle, sr., Ponderosa (24-12) vs. William Schraeder, sr., Columbine (24-7); Lower bracket — Sean St. John, jr., Denver East (28-14) vs. Caden Deines, soph., ThunderRidge (32-5); Juan Diaz, sr., Legend (21-9) vs. Austin Eudaly, soph., Arvada West (41-5); Kaemon Gabaldon, sr., Fountain-Fort Carson (30-4) vs. Kalob Ybarra, fr., Pomona (28-11); Austin Perigo, sr., Pine Creek (24-12) vs. Orrin Mease, jr., Fruita Monument (26-4)

150 pounds: Upper bracket — JAMES RADA SCALES, JR., OVERLAND (22-17) vs. Vincent Cabral, sr., Pomona (26-10); Bryce Nixon, sr., Fruita Monument (23-11) vs. Dominik Gendreau, sr., Monarch (31-10); RYAN CURRAN, JR., REGIS JESUIT (25-13) vs. Payton Harris, sr., Ponderosa (28-14); WILLIAM COLLINS, SR., CHEROKEE TRAIL (21-11) vs. Treye Dashner, sr., Pine Creek (29-10); Lower bracket — Matthew Kimberly, soph., Mountain Vista (26-18) vs. Seth Deaguero, sr., Adams City (30-13); Kaden Rahne, sr., Rock Canyon (27-14) vs. Dagen Harris, sr., Central Grand Junction (40-9); Samuel Schraeder, sr., Columbine (30-11) vs. Gideon Butler, sr., Heritage (28-9); Max Buffington, jr., Fossil Ridge (15-12) vs. Banks Norby, jr., Poudre (32-6)

157 pounds: Upper bracket — Cash Callas, soph., Arapahoe (18-11) vs. Daniel Long, sr., Adams City (35-8); THAYNE LUNDY, JR., EAGLECREST (37-10) vs. Will Everson, sr., Boulder (30-6); Brayden Badini, jr., Mountain Vista (31-16) vs. Dylan Chelewski, sr., Fruita Monument (39-4); ZACH BROPHY, JR., SMOKY HILL (28-15) vs. Brett Lamb, soph., Poudre (24-13); Lower bracket — Luke Graver, soph., Pine Creek (28-16) vs. Emmitt Munson, fr., Pomona (32-8); Jeyden Perez, fr., Columbine (34-14) vs. Cam Soto, sr. Fort Collins (36-4); Brodin Dodge, soph., Legend (20-8) vs. Aiden Jones, sr., ThunderRidge (30-5); Chase Bell, jr., Chaparral (13-8) vs. Sammy Mobly, sr., Rock Canyon (23-1)

165 pounds: Upper bracket — Colter Junker, jr., Poudre (19-11) vs. Levi Deaguero, sr., Adams City (18-1); Trystan Freeman, jr., Fountain-Fort Carson (11-2) vs. Izaiah Schoepp, jr., Brighton (11-4); Miles Brugger, jr., Northglenn (26-10) vs. Devin Hickey, sr., Central Grand Junction (37-7); Brody Schuss, soph., Legend (20-11) vs. Noah O’Dougherty, jr., Chatfield (43-7); Lower bracket — KYLE STEVENS, JR., CHEROKEE TRAIL (30-14) vs. Nolan Stricker, jr., Ponderosa (19-10); Sloan Schilling, soph., ThunderRidge (30-12) vs. CHARLIE HERTING, SOPH., GRANDVIEW (38-8); Josh Stutzman, sr., Rocky Mountain (19-5) vs. Miguel Garcia, sr., Fort Collins (28-10); Darrell Miller, sr., Columbine (16-9) vs. Dante Hutchings, jr., Pomona (27-11)

175 pounds: Upper bracket — Harrison Plevnia Hartsoon, sr., Valor Christian (13-13) vs. Tyler Elise, soph., Ponderosa (31-2); LADAINIAN GORDON, SR., EAGLECREST (30-11) vs. Eliezer Rivera, sr., Fountain-Fort Carson (21-6); Carson Friscic, sr., Legend (29-12) vs. True Tobiasson, jr., Fruita Monument (20-2); Daxton Hruby, sr., Brighton (21-11) vs. Andres Lacrue, sr., Adams City (22-13); Lower bracket — DYLAN MCMAHON, JR., GRANDVIEW (25-17) vs. ELLIS WILLIAMS, SR., CHEROKEE TRAIL (30-10); Maddux Najera, fr., Pomona (29-12) vs. Ian Crabtree, sr., Castle View (33-7); Jackson Scott, jr., Horizon (25-10) vs. Tyler Boydstun, sr., Mountain Vista (38-10); Zane Austin, sr., Columbine (23-16) vs. Ryan Bynarowicz, sr., Legacy (34-8)

190 pounds: Upper bracket — Champ Jones, soph., Legend (14-15) vs. GREG BROOKS, SR., RANGEVIEW (30-1); Jonathan Villegas, sr., Fountain-Fort Carson (23-10) vs. Charlie McCarthy, sr., Valor Christian (21-9); Jaden Valdiris, sr., Chaparral (18-10) vs. Tyler Ziek, sr., Central Grand Junction (37-7); Conrad Draper, sr., Mountain Vista (28-13) vs. MAXWELL KIBBEE, SR., GRANDVIEW (32-5); Lower bracket — Mason Shore, soph., Centaurus (24-15) vs. Quinn Funk, sr., Legacy (42-3); Shay Jones, sr., Pine Creek (29-13) vs. Sam Benton, jr., Fairview (42-8); Cooper Chase, sr., Rock Canyon (29-10) vs. Micah Ortiz, sr., Adams City (33-10); Camden Neil, soph., Horizon (24-18) vs. Westin Hoffschneider, sr., Ponderosa (30-6)

215 pounds: Upper bracket — Aiden Vincent, soph., Mountain Vista (20-21) vs. Jose Rosales, sr., Pomona (31-7); Lukas Villalobos, sr., Prairie View (38-10) vs. Tatum Williams, soph., Fruita Monument (34-10); Jordan Harris, soph., Horizon (33-12) vs. Eli Stevens, fr., Northglenn (30-9); Gabriel Martinez, sr., Fountain-Fort Carson (11-5) vs. Jake Howell, jr., Cherry Creek (35-7); Lower bracket — Blake Branham, jr., Ponderosa (23-11) vs. Isaiah Moore-Ferguson, sr., Heritage (34-5); DALTON LEIVIAN, JR., EAGLECREST (33-11) vs. Nathan Sandy, jr., Legend (38-8); Brock Kolstad, soph., Fairview (27-8) vs. Ben Rios, fr., Fort Collins (19-4); Cole Romriell, jr., Chaparral (12-9) vs. Nate King, sr., Pine Creek (35-5)

285 pounds: Upper bracket — Peyton Butler, sr., Northfield (8-12) vs. Dylan BravoPacker, sr., Brighton (33-4); Andrew Martinez, sr., Lakewood (28-12) vs. Ben Brown, soph., Arapahoe (27-11); CAYDEN BIRD, SR., GRANDVIEW (29-14) vs. Jimmy Grace, sr., Monarch (30-8); Vaughn Shallenberg, sr., Rocky Mountain (26-16) vs. Xavier Valentin-Bradford, jr., Centaurus (34-10); Lower bracket — Isaac Landry, soph., Pine Creek (8-7) vs. Winston McBride, sr., Valor Christian (31-2); Zach Rusin, sr., Douglas County (23-11) vs. Thomas Iverson, sr. Fossil Ridge (20-5); Adrian Arellano, soph., Pomona (30-9) vs. Daxton Wood, sr., Columbine (28-13); Nate Geiger, sr., ThunderRidge (12-16) vs. DIRK MORLEY, SR., REGIS JESUIT (39-6)

CLASS 4A

113 pounds: Upper bracket — Billy Rodriguez, fr., Thomas Jefferson (9-19) vs. Manuel Amaro, soph., Pueblo East (34-5); Fabian Hernandez, sr., Greeley Central (28-12) vs. Robert Jose Meza III, soph., Falcon (34-11); Daniel Garcia, sr., Coronado (27-13) vs. Calvin Mendez, sr., Skyline (22-4); Gavyn McCasland, soph., Canon City (11-9) vs. IAN BACON, FR., VISTA PEAK (23-13); Lower bracket — Tavin Morey, soph., Thompson Valley (22-23) vs. Robert Kendall, fr., Windsor (38-2); Cade Liniger, sr., Roosevelt (28-13) vs. Ryan Dugan, soph., Durango (52-4); Nicholas Penfold, fr., Broomfield (37-7) vs. William Betts, jr., Palmer Ridge (27-12); Isaicc Nomura, fr., Mesa Ridge (9-10) vs. Zion Mares, sr., Pueblo County (31-6)

190 pounds: Upper bracket — Ethan Schulte, jr., Discovery Canyon (15-23) vs. Bronco Hartson, jr., Roosevelt (21-2); Zeb Merriam, jr., Windsor (25-10) vs. Karl Schuenemann, sr., Evergreen (30-10); Alex Thorhauer, sr., Falcon (24-13) vs. Gabriel Renn, jr., Canon City (33-4); Julio O’Neal, jr., Liberty (20-12) vs. Griffin Larue, jr., Cheyenne Mountain (31-16); Lower bracket — Caye Cushing, fr., Bear Creek (19-17) vs. EZEKIEL TAYLOR, SR., VISTA PEAK (36-4); Adrion Lopez-Vigil, sr., Pueblo Central (28-12) vs. Fadigui Atore, sr., Denver South (24-6); Ricardo Castillo, sr., Greeley West (21-10) vs. Samuel Clark, sr., Pueblo West (34-9); Michael White, sr., Loveland (12-12) vs. Ronan Bittner, sr., Thompson Valley (29-10)

215 pounds: Upper bracket — Sal Mendoza, soph., Pueblo Central (10-13) vs. Thomas Mayer, sr., Pueblo West (36-5); Daniel Duarte, sr., Pueblo East (30-13) vs. Kodiak Kellogg, sr., Glenwood Springs (28-9); Jack Johnson, sr., Evergreen (22-16) vs. Hunter Knight, jr., Longmont (34-6); DaMarri Russell, jr., Bear Creek (26-21) vs. Taylor Graff, sr., Thompson Valley (33-11); Lower bracket — Isaiah Ascencio, jr., Greeley Central (10-11) vs. Joshua Knebel, sr., Liberty (31-9); Elias Timms, soph., Mesa Ridge (15-10) vs. David Lopez, jr., Greeley West (23-5); Justin Bair, sr., Cheyenne Mountain (26-13) vs. Raul Rascon, sr., Montrose (16-6); Blaze Fazio, soph., Canon City (10-13) vs. OSCAR VALDEZ, SR., VISTA PEAK (33-7)