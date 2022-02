DENVER | Pairings involving Aurora wrestlers for the Class 5A & 4A state wrestling tournament, Feb. 17-19, 2022, at the Ball Arena in Denver, as released by the Colorado High School Activities Association on Feb. 13. Aurora wrestlers are bold and uppercased:

2022 CLASS 5A BOYS STATE WRESTLING TOURNAMENT PAIRINGS

106 pounds: Upper bracket — Sid Dillon, fr., Chatfield (29-20) vs. Griffin Rial, fr., Pine Creek (37-8); Nolan Peterson, sr., Prairie View (26-13) vs. DORIAN ERVIN, JR., EAGLECREST (42-6); Anthony Rodriguez, jr., Northglenn (31-8) vs. JAY EVERHART, SOPH., CHEROKEE TRAIL (30-12); DOMINIC PACHECO, FR., OVERLAND (32-10) vs. DJ Wince, fr., Ponderosa (19-9); Lower bracket — DASHAWN JENKINS, FR., SMOKY HILL (15-15) vs. Geno Cardenas, soph., Pomona (18-6); Isaiah Sisneros, jr., Lakewood (39-7) vs. Geno Gallegos, jr., Fruita Monument (28-5); Ty Reeves, fr., Poudre (29-9) vs. Nicholas Vasquez, jr., Adams City (25-12); Sam Friel, jr., Denver East (14-9) vs. Declan Strait, fr., Chaparral (33-8)

113 pounds: Upper bracket — Noah Kubala, soph., Chaparral (32-6) vs. Otto Black, soph., Ponderosa (3-0); Braeden Heniz, fr., Brighton (27-13) vs. Murphy Harris, soph., Grand Junction (22-14); Michael Leon, soph., Fruita Monument (23-14) vs. CHANCE MATTHEWS, FR., CHEROKEE TRAIL (39-9); Tate Shearer, soph., Poudre (11-13) vs. Lincoln Gregersen, soph., Ralston Valley (39-7); Lower bracket — ETHAN DIAZ, SOPH., EAGLECREST (46-12) vs. Sir Israel Pulido, jr., Pine Creek (35-5); RHETT HERMAN, JR., GRANDVIEW (17-12) vs. Ane’e Vigil, jr., Prairie View (32-4); Noah Pearson, soph., Monarch (16-7) vs. Elijah Griego, jr., Lakewood (29-8); Chase Firenze, jr., Douglas County (7-6) vs. Mark Cardenas, jr., Pomona (28-11)

120 pounds: Upper bracket — Dominic Cordray, fr., Chaparral (21-4) vs. DEREK GLENN JR., SR., CHEROKEE TRAIL (41-4); Soloman Smouse, jr., Brighton (27-13) vs. Tony Garcia Lopez, sr., Poudre (28-6); Johnathon Le Blanc, sr., Adams City (14-15) vs. SEAN ARNETT, JR., GRANDVIEW (30-10); Hugo Barrios, sr., Denver East (12-7) vs. Brayden Legge, sr., Monarch (24-7); Lower bracket — Andrew Ernst, sr., Legacy (17-17) vs. Elijah Banks, fr., Pine Creek (33-9); KEEGAN BECKFORD, SR., EAGLECREST (28-7) vs. Josiah Alvarado, sr., Prairie View (30-6); Nathanial Higgins, fr., Fort Carson (17-5) vs. Jeremiah Steele, sr., Pomona (27-10); Michael Doyle, jr., Fossil Ridge (8-17) vs. Jacob Myers, soph., Ponderosa (13-3)

126 pounds: Upper bracket — Noah Escamilla, fr., Douglas County (23-15) vs. Jakob Romero, jr., Pomona (28-7); Caleb Rocha, soph., Columbine (28-12) vs. GARRETT REECE, FR., REGIS JESUIT (34-9); Chase Bell, soph., Chaparral (33-14) vs. Brandon Cannon, jr., Ponderosa (23-6); Christopher Moreno, sr., Thornton (17-5) vs. Josiah Gallegos, soph., Brighton (37-9); Lower bracket — Antonio Beall, soph., Monarch (19-9) vs. Billy Greenwood, fr., Poudre (29-4); NATE JACKSON, JR., CHEROKEE TRAIL (23-13) vs. Will Stewart, fr., Fruita Monument (28-10); Axel Hildenbrandt, fr., Pine Creek (28-15) vs. Andrew Leyba, sr., Grand Junction (29-5); NEHEMIAH QUINTANA, SOPH., GRANDVIEW (27-13) vs. Nic Vicic, jr., ThunderRidge (29-4)

132 pounds: Upper bracket — Kaden Housego, soph., Brighton (8-18) vs. Elijah Olguin, sr., Pomona (27-9); Kaemon Cobb, soph., Rocky Mountain (21-15) vs. Kyle Lewis, sr., Mountain Range (32-6); Austin Eudaly, fr., Arvada West (34-7) vs. Payton Harris, jr., Ponderosa (21-5); Colton Romero, jr., Grand Junction (15-10) vs. Jace Long, sr., Adams City (37-6); Lower bracket — Nico Bekkedahl, soph., Poudre (25-15) vs. Emilio Trujillo-Deen, jr., Monarch (26-7); Connor Price, jr., Monarch vs. Tyler Archuleta, jr., Fruita Monument (29-8); Alex Herrera, soph., Pine Creek (20-13) vs. Jaden McGowan, sr., Rock Canyon (27-7); Cole Wrona, sr., Chaparral (22-12) vs. Joey Airola, sr., Boulder (33-1)

138 pounds: Upper bracket — Dustin Huber, jr., Douglas County (28-12) vs. Dillon Roman, sr., Monarch (27-8); GABRIEL LASLEY, SR., GRANDVIEW (20-9) vs. Sammy Mobly, jr., Rock Canyon (37-4); Peyton Harris, sr., Grand Junction (19-13) vs. Julian Marquez, sr., Horizon (23-7); Landon Dutton, soph., Arvada West (13-10) vs. Jacob Baldessari, sr., Cherry Creek (29-4); Lower bracket — Isaac Coronado, fr., Chatfield (25-21) vs. Vincent Cabral, jr., Pomona (33-8); Mateo Rivera, sr., Ralston Valley (22-22) vs. Maximus Gutierrez, jr., Adams City (33-8); Bryce Nixon, jr., Fruita Monument (16-9) vs. Keagan Swain, soph., Chaparral (30-13); BRAYDEN SMITH, JR., CHEROKEE TRAIL (24-14) vs. Jacob Bostelman, jr., Ponderosa (24-6)

145 pounds: Upper bracket — Nico Dow, jr., Boulder (19-11) vs. Josiah Parsons, sr., Pomona (33-8); Sam Rock, soph., Brighton (37-9) vs. Jackson White, sr., Heritage (33-5); Aiden Jones, jr., ThunderRidge (22-9) vs. Dylan Chelewski, jr., Fruita Monument (38-11); Tyler Karren, sr., Castle View (20-11) vs. Tyler Eise, fr., Pondrosa (29-5); Lower bracket — Juan Diaz, jr., Legend (25-17) vs. Kaemon Gabaldon, jr., Fountain-Fort Carson (28-2); JOHN POHL, JR., EAGLECREST (41-11) vs. SONNY QUINTANA, SR., GRANDVIEW (32-6); Able Martinez, sr., Grand Junction (24-13) vs. Kaiden Sullivan, jr., Legacy (11-4); Will Schraeder, jr., Columbine (28-8) vs. Levi Deaguero, jr., Adams City (34-1)

152 pounds: Upper bracket — Noah O’Dougherty, soph., Chatfield (34-17) vs. Daniel Cardenas, sr., Pomona (35-0); Ben Anderson, sr., Fairview (28-7) vs. Seth Deaguero, jr., Adams City (18-4); Kaelob Qualls, jr., Mountain Range (17-14) vs. DJ Rock, jr., Brighton (22-10); FINN O’RILEY, SR., CHEROKEE TRAIL (26-14) vs. ANDREW SARRO, SR., GRANDVIEW (32-9); Lower bracket — Mickael Byers, sr., Pine Creek (12-3) vs. Dominik Gendreau, jr., Monarch (27-7); Cale Moore, sr., Grand Junction (25-9) vs. Blake Swearingen, sr., Legacy (23-7); Nolan Stricker, soph., Ponderosa (20-9) vs. Aiden Cartwright, sr., Mountain Vista (43-3); Sam Schroeder, jr., Columbine (26-9) vs. Justin Kelchen, sr., Douglas County (10-3)

160 pounds: Upper bracket — ZACH BROPHY, SOPH., SMOKY HILL (7-14) vs. Murphy Menke, sr., Poudre (30-6); Sullivan Sample, sr., Fruita Monument (33-10) vs. Zach Zuniga, sr., Thornton (29-1); Micah Kenney, sr., Grand Junction (33-7) vs. Izaiah Schoepp, soph., Brighton (23-8); Thomas Muther, sr., Lakewood (17-19) vs. Wyatt Blomquist, sr., Arvada West (17-8); Lower bracket — Treye Dashner, jr., Pine Creek (18-8) vs. Dante Hutchings, soph., Pomona (23-10); Josh Horsley, sr., Ralston Valley (29-12) vs. Dakota Hess, jr., Boulder (14-4); Miles Brugger, soph., Northglenn (20-13) vs. ZION TAYLOR, JR., REGIS JESUIT (18-9); MATTHEW BUCK, SR., CHEROKEE TRAIL (35-13) vs. Tyson Moffitt, sr., Adams City (28-6)

170 pounds: Upper bracket — Arden Mann, soph., Legend (23-18) vs. Roman Cruz, sr., Pomona (22-4); Darrell Miller, jr., Columbine (26-12) vs. Ryan Bynarowicz, jr., Legacy (27-7); Devin Mcfarlane, jr., Fountain-Fort Carson (28-7) vs. Cole Griffin, sr., Rocky Mountain (12-5); Ian Crabtree, jr., Castle View (23-14) vs. Daniel Long, jr., Adams City (29-13); Lower bracket — JOSH ALLEN, SR., GRANDVIEW (25-10) vs. Bryson Porta, sr., Prairie View (30-11); David (DJ) Thompson, sr., Pine Creek (17-12) vs. Brent Langer, sr., Mountain Vista (39-8); True Tobiasson, soph., Fruita Monument (32-10) vs. ZACK FISH, SR., CHEROKEE TRAIL (17-7); Charlie Williams, jr., Monarch (19-13) vs. Karter Johnson, sr., Ponderosa (28-6)

182 pounds: Upper bracket — Cesar Garcia, sr., Adams City (21-15) vs. GREG BROOKS, JR., RANGEVIEW (25-0); Jaden Valdiris, jr., Chaparral (18-10) vs. Westin Hoffschneider, soph., Ponderosa (9-2); TALEN RICE, SR., GRANDVIEW (29-11) vs. Corbin Purdum, sr., Heritage (30-3); Conrad Draper, jr., Mountain Vista (22-13) vs. Logan Noble, sr., Poudre (30-8); Lower bracket — Jacob Hohnstein, sr., Arvada West (20-16) vs. Saje Camirand, jr., Poudre (28-8); HUNTER BAIRD, SR., EAGLECREST (39-11) vs. Armony Trujillo, sr., Fruita Monument (28-8); VERSEAN STEWARD, SR., OVERLAND (17-6) vs. Jacob Judd, sr., Pomona (23-5); Ky Berlin, sr., Fort Collins (27-11) vs. Cole Carlucci, sr., Monarch (21-2)

195 pounds: Upper bracket — Tatum Williams, fr., Fruita Monument (32-13) vs. Geoffrey Freeman, sr., Chaparral (38-4); ELLIS WILLIAMS, JR., CHEROKEE TRAIL (13-8) vs. MAXWELL KIBBEE, SR., GRANDVIEW (35-6); Blaine Kubasta, sr., Ponderosa (24-9) vs. Gabe Vigil, sr., Rampart (17-6); Ryan Valdivieso, sr., Columbine (23-10) vs. Shay Jones, jr., Pine Creek (29-16); Lower bracket — DALTON LEIVIAN, SOPH., EAGLECREST (38-14) vs. Gavin Funk, sr., Legacy (34-4); Nathan Sandy, soph., Legend (20-12) vs. Sam Benton, soph., Fairview (28-8); Andrew Hermann, jr., Fossil Ridge (18-16) vs. Zach Ferrera, sr., Monarch (26-7); Colter Junker, soph., Poudre (16-15) vs. Justin Cullen, jr., Pomona (21-3)

220 pounds: Upper bracket — Adonis Burkes Colter, jr., Rock Canyon (18-6) vs. Dylan Bravo-Packer, jr., Brighton (35-3); Lukas Villalobos, jr., Prairie View (24-16) vs. Cristian Paez, sr., Poudre (18-11); Willy Rothrock, sr., Arvada West (24-11) vs. DIRK MORLEY, JR., REGIS JESUIT (31-11); Jake Howell, soph., Cherry Creek (24-7) vs. Jackie Dunning, sr., Denver East (21-3); Lower bracket — Ainsley Alsabih, jr., Lakewood (23-10) vs. Tyler Doyle, sr., ThunderRidge (25-4); Adrian Arellano, fr., Pomona (24-10) vs. Nate King, jr., Pine Creek (28-12); NATE GAYE, SR., CHEROKEE TRAIL (21-12) vs. Micah Ortiz, jr., Adams City (20-12); Brook Kolstad, fr., Fairview (21-10) vs. Haegun Hoffschneider, sr., Ponderosa (29-9)

285 pounds: Upper bracket — Christopher Parks, soph., Prairie View (15-9) vs. Cade Whish, sr., Fort Collins (26-2); Joseph Shepardson, sr., Fruita Monument (27-6) vs. Roman Schwab, sr., Highlands Ranch (14-4); KOBE EUELL, SR., CHEROKEE TRAIL (26-14) vs. Jameson Yeingst, sr., Cherry Creek (33-6); Andrew Martinez, jr., Lakewood (34-14) vs. Jimmy Grace, jr., Monarch (11-7); Lower bracket — Cy Renney, sr., Adams City (32-11) vs. Jose Rosales, jr., Pomona (23-9); Sam Laske, sr., Chaparral (25-18) vs. Xavier Valentin-Bradford, soph., Centaurus (25-20); Daxton Wood, jr., Columbine (14-10) vs. ANGELO FALISE, SR., GRANDVIEW (29-10); MIKE WITT, SR., EAGLECREST (43-8) vs. Luke Sandy, sr., Legend (31-6)

CLASS 4A

182 pounds: Upper bracket — Seth Kastl, fr., Thompson Valley (10-7) vs. Max Coddington, sr., Vista Ridge (36-1); EZEKIEL TAYLOR, JR., VISTA PEAK (16-10) vs. Josef Dostal, sr., Silver Creek (24-5); Isaac Muller, sr., MU (31-11) vs. Carter Bergman, sr., George Washington (28-3); Dominic Derting, sr., Pueblo West (37-9) vs. Ezra Mabe, sr., Cheyenne Mountain (41-8); Lower bracket — Hunter Knight, soph., Longmont (21-16) vs. Andrew Keegan, sr., Discovery Canyon (30-5); Joseph Shaver, sr., Liberty (29-12) vs. Matthew Mar Jones, sr., Battle Mountain (41-4); Gabriel Renn, soph., Canon City (13-12) vs. Ryan Patterson, sr., Falcon (29-7); Dawson David, jr., Palisade (14-16) vs. Yahir Chairez-Salazar, sr., Greeley Central (36-4)

195 pounds: Upper bracket — Bradon Tanner, sr., Silver Creek (21-9) vs. Nico Gagliardi, sr., Cheyenne Mountain (45-1); Jadrien Weigel, sr., Pueblo County (22-10) vs. Jake Knisley, sr., Lewis-Palmer (29-13); OSCAR VALDEZ, JR., VISTA PEAK (28-9) vs. William Geiman, sr., Eagle Valley (41-3); Kraig Scott, jr., Palmer Ridge (26-17) vs. Zeb Merriam, soph., Windsor (12-12); Lower bracket — Drew Fuschino, sr., Falcon (17-16) vs. Isaiah Jones, soph., Mead (24-13); Sam Adams, sr., Longmont (20-5) vs. Ronan Bittner, jr., Thompson Valley (37-10); Ricardo Castillo, jr., Greeley West (16-7) vs. Gavin Malek, sr., Erie (14-4); Payton Russell, sr., Bear Creek (27-11) vs. Morgen Watt, sr., Broomfield (15-5)