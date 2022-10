DENVER | Pairings for the 2022 Class 5A boys state tennis tournament scheduled for Oct. 13-15, 2022, at City Park with representation from Grandview, Regis Jesuit and Smoky Hill:

2022 CLASS 5A BOYS STATE TENNIS TOURNAMENT

First round matches (Oct. 13 at City Park, Denver)

NO. 1 SINGLES: Upper bracket — Ty Morse, sr. (Liberty) vs. EDUARD TSATURYAN, SR. (GRANDVIEW); Matthew Hossack, jr. (Ponderosa) vs. CLAY DICKEY, FR. (REGIS JESUIT); Tyler Van Tassell, soph. (Fossil Ridge) vs. Luke Jensen (Monarch); Cale Brush, fr. (Arapahoe) vs. Caden Bell, jr. (Fairview); Lower bracket — GEORGE ROBIN, SOPH. (SMOKY HILL) vs. Christian Trevey, sr. (Valor Christian); Jackson Zenner, sr. (Pine Creek) vs. Bridger Galyardt, sr. (Rocky Mountain); Daniel Smith, jr. (Chatfield) vs. Trevor Hajek, soph. (Denver East); Kai Trujillo, jr. (Broomfield) vs. Aram Izmirian, sr. (Cherry Creek)

NO. 2 SINGLES: Upper bracket — Callum Conaghen, sr. (Monarch) vs. Kiril Kostadinov (Cherry Creek); Noah Klein, jr. (Legacy) vs. Calder Hardin, jr. (Ralston Valley); Ryder Pierce, soph. (Broomfield) vs. Brandon Pivovar, sr. (Arvada West); Tyler Rock, sr. (Arapahoe) vs. Andrew Roerty, sr. (Fossil Ridge); Lower bracket — Chase Cranston, sr. (Rock Canyon) vs. AGUSTIN AZCUI, JR. (REGIS JESUIT); Dakin Lundvall, sr. (Castle View) vs. James Long, fr. (Heritage); Oleksandr Hodzelykh (Chaparral) vs. Sampreet Bheemireddy, soph. (Mountain Vista); Alex Dhupar, sr. (Greeley West) vs. Jace Nakamura, fr. (Valor Christian)

NO. 3 SINGLES: Upper bracket — Joey Hultgren, jr. (Centaurus) vs. Kristian Kostadinov, jr. (Cherry Creek); Jack Winslow, sr. (Arapahoe) vs. JUSTIN SON, FR. (GRANDVIEW); Baily Livengood, jr. (Rocky Mountain) vs. Mitchell Perez, sr. (Valor Christian); Alex Anthony, sr. (Legacy) vs. Sam Grote, sr. (Mountain Vista); Lower bracket — Jack Fry, jr. (Fruita) vs. Lucas Krambeck, sr. (Denver East); Michael Hsieh, jr. (Pine Creek) vs. Adam Hartney, jr. (Arvada West); Griffin Mayoss, jr. (Chaparral) vs. Noah Bodner, jr. (Fairview); Bennett Johnson, sr. (Fossil Ridge) vs. BRADY JENKINS, JR. (REGIS JESUIT)

NO. 1 DOUBLES: Upper bracket — MATTHEW PARK/BRUNO DENEGRI PEREZ (GRANDVIEW) vs. Graham Beukelman/Drew Schell (Valor Christian); Austin Zenyuh/Jay Ronning (Castle View) vs. Robert Grawemeyer/Gavin Wehrle (Denver East); David Tran/Sam Law (Legacy) vs. Garrett Winklebauer/Brodik Howe (Monarch); Eli Hallock/Spencer Stanley (Heritage) vs. Grant Samuelson/Jeffery Yao (Fossil Ridge); Lower bracket — Ben Mei Dan/Richie Boston (Fairview) vs. KC ECKENHAUSEN/LIAM MCDONNELL (REGIS JESUIT); Maxwell Moran/Jackson Sullivan (Fort Collins) vs. Riley Steputis/Joey Rillos (Ralston Valley); Wade Thomas/Matthew Hursta (Chatfield) vs. Carson Kneisl/Colin Christopher (Arvada West); Andre Parham/Chase Lewis (Boulder) vs. Jack Eikelberner/Charles Stern (Cherry Creek)

NO. 2 DOUBLES: Upper bracket — Jonah Illsely/Keegan Cornelius (Air Academy) vs. Trevor Robinson/Matthew Hu (Cherry Creek); Cole Garside/Clay Wern (Arapahoe) vs. John Abbott/William Gollinvaux (Denver East); Sam Ament/Morgan Strahl (Heritage) vs. Grubby Hay-Arthur/Vic Hubbard (Fort Collins); Max Mercer/Nick Lathrop (Chatfield) vs. AIDAN SOBOLEVSKY/CARL SIEGEL (REGIS JESUIT); Lower bracket — Ogdn Ames/Hunter Stewart (Mountain Vista) vs. Alex Van Thuyne/Jack Houldsworth (Fossil Ridge); Coby Elola/Evan Dozon (Ralston Valley) vs. Drake Solley/Levi Teck (Rocky Mountain); Drew Schauerhamer/Jason Smith (Castle View) vs. Jake Boston/Charlie Gomulka (Fairview); JOSH SON/ALEX ECKLEY (GRANDVIEW) vs. Ryan Mandes/Ryan Greenfield (Valor Christian)

NO. 3 DOUBLES: Upper bracket — Thomas Stewart/Ryan Souther (Arapahoe) vs. Trey Zurcher/Ryder Landry (Cherry Creek); Luis Acosta/Roy Jung (Chaparral) vs. Jackson DeAndre/Troy Gomez (Monarch); Cole Edwards/Leland Sherpa-Pham (Columbine) vs. Ian Van De Lindt/Levi Harris (Rocky Mountain); Lower bracket — CALEB HODGES/MARK YAN (GRANDVIEW) vs. JOE DORAIS/TYLER RYAN (REGIS JESUIT); Bennett Metz/Christopher Darbie (Fort Collins) vs. Nick Doing/Christian Miller (Fossil Ridge); Jared Cullison/Karsen Barnes (Legacy) vs. Loic Masters/Theo Myers (Fairview); Evan Prosser/Coltan Gechter (Fruita) vs. Jack Mohler/Harrison Wentworth (Valor Christian)

NO. 4 DOUBLES: Upper bracket — Wesley Lohr/Alex McDonald (Arvada West) vs. Tate Hutchins/Drew Kaprielian (Cherry Creek); MOHAMMED BATHHEF/CARTER BENSON (GRANDVIEW) vs. Luke Winger/Cooper Campbell (Rocky Mountain); Tate Wride/Brody Colwell (Ralston Valley) vs. DEVIN MCCAUSLAND/ADAM RYDEL (REGIS JESUIT); Aiden Swett/Ben Wilcutt (Monarch) vs. Laird Whitelaw/William Rohnstock (Denver East); Lower bracket — Carter Andrew/Alexander Kemberlin (Heritage) vs. Zane Webb/Gavin Payne (Fossil Ridge); Hayden Cobb/Nick Watson (Boulder) vs. Cecil Carrol/Ian Schwartz (Fairview); Joe Green/David McCool (Erie) vs. Spencer Simmons/Jacob Clifford (Mountain Vista); Kyle Wilson/James Streeter (Air Academy) vs. Rory MacEwan/Drew Summers (Valor Christian)