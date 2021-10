DENVER | Brackets and pairings for the 2021 Class 5A boys state tennis tournament scheduled to be played Oct. 14-16, 2021, at Gates Tennis Center. Aurora players bold and uppercased:

2021 CLASS 5A BOYS STATE TENNIS TOURNAMENT

First round matches (Oct. 14 at Gates Tennis Center)

NO. 1 SINGLES: Upper bracket — Bridger Galyardt, jr. (Rocky Mountain) vs. Aram Izmiriam, jr. (Cherry Creek); Ryan Lowe, sr. (Ralston Valley) vs. Henry Burke, sr. (Fairview); Christian Olsen, sr. (Mountain Vista) vs. BADREDDIN MESSAUDI, SR. (OVERLAND); Andre Parham, fr. (Boulder) def. Christian Trevey, jr. (Valor Christian); Lower bracket — Teagen Crow, sr. (Fort Collins) def. Diego Garcia-Gallo, sr. (Denver East); Vaughn Bigss, sr. (Doherty) vs. Conner Smith, sr. (Monarch); Jay Ronning, soph. (Castle View) def. John Shelby, sr. (Fossil Ridge); Daniel Smith, jr. (Chatfield) vs. CONOR KACZMARCZYK, SR. (REGIS JESUIT)

NO. 2 SINGLES: Upper bracket — Alexei Uecker, jr. (Lakewood) vs. Drew Schell, jr. (Valor Christian); Noah Klein, soph. (Legacy) vs. Jackson Lewis, soph. (Boulder); Tyler Rock, jr. (Arapahoe) vs. BRADY JENKINS, SOPH. (REGIS JESUIT); Hadley Fischer, jr. (Ralston Valley) vs. Mason Heimel, sr. (Denver East); Lower bracket — Kendall Gallegos, sr. (Fort Collins) vs. Zach Hartman, sr. (Fossil Ridge); Mason Helms, sr. (Heritage) vs. Caden Bell, soph. (Fairview); Jackson Zenner, jr. (Pine Creek) vs. Luke Jensen, jr. (Monarch); Will Strabel, soph. (Rock Canyon) vs. Matt Batmunkh, sr. (Cherry Creek)

NO. 3 SINGLES: Upper bracket — Chase Cranston, jr. (Rock Canyon) vs. Kiril Kostadinov, jr. (Cherry Creek); Maverick Malcolm, sr. (Arapahoe) vs. Trevor Landen, jr. (Heritage); Will Grobe, sr. (Legend) vs. ALEXANDER SAMUELSON, SR. (REGIS JESUIT); Adam Abrahamson, sr. (Lakewood) vs. Brady Elliott, sr. (Fossil Ridge); Lower bracket — Mike Nold, sr. (Boulder) vs. Ryan Pool, jr. (Denver East); Sampreet Bheemireddy, fr. (Mountain Vista) vs. Callum Conaghen, jr. (Monarch); Grubby Hay-Arthur, soph. (Fort Collins) vs. Isaac Christiansen, sr. (Fairview); Alex Anthony, jr. (Legacy) vs. Ryan Greenfield, fr. (Valor Christian)

NO. 1 DOUBLES: Upper bracket — Austin Zenyuh/Dakin Lundall (Castle View) vs. Ainsley Elliott/Kris Kostadinov (Cherry Creek); Ryan Hansen/Trevor Stolk (Liberty) vs. Rafa Volkamer Pastor/Ben Mei Dan (Fairview); Rufus Thompson/Samuel Law (Legacy) vs. JAMES LYNCH/AIDAN SOBOLEVSKY (REGIS JESUIT); Charles Nosler/Austin Wallick (Fort Collins) vs. Seth Bylund/Jack Houldsworth (Fossil Ridge); Lower bracket — Riley Steputis/Calder Hardin (Ralston Valley) vs. Duke Mooney/Spencer McQueen (Chaparral); Parker Kancir/Eric Forester (Pine Creek) vs. Garret Winkelbauer/Clay Hafner (Monarch); Robert Grawemeyer/Gavin Wehrle (Denver East) vs. Will Curl/Exra Doherty (Boulder); Lars Lundberg/Caleb Jessen (Heritage) vs. Luke Beukelman/Jack Scherer (Valor Christian)

NO. 2 DOUBLES: Upper bracket — ALEX ECKLEY/CALEB HODGES (GRANDVIEW) vs. Casey Dennis/Matt Hu (Cherry Creek); Connor McDermott/Cole Garside (Arapahoe) vs. Finley Reichert/Calder Vladika (Lakewood); Sam Decker/Alex Westholm (Ralston Valley) vs. Andrew Schreiner/Danny Benjamin (Boulder); Colin Murphy/Shai Sabinsky (Mountain Vista) vs. Jeffrey Yao/Andrew Roerty (Fossil Ridge); Lower bracket — Matthew Hursta/Wade Thomas (Chatfield) vs. CHARLIE JENKINS/TANNER SMITH (REGIS JESUIT); Maxwell Moran/Jake Brownson (Fort Collins) vs. Richie Boston/Noah Bodner (Fairview); Sam Allan/Carter Schnackenberg (ThunderRidge) vs. Cole Protass/Trevor Hajek (Denver East); Eli Hallock/Spencer Stanley (Heritage) vs. Graham Beukelman/Logan Weems (Valor Christian)

NO. 3 DOUBLES: Upper bracket — William Golvinvaux/John Abbott (Denver East) vs. Zach Hayutin/Juan Cedeno (Cherry Creek); Ogdn Ames/Brent Simon (Mountain Vista) vs. Sam Thompson/Thomas Stewart (Arapahoe); David Johnson/Samuel Neuhalfen (Legacy) vs. Brian Kong/Mathis Joens (Lakewood); Daniel Lobelo/Nick Lathrop (Chatfield) vs. KC ECKENHAUSEN/LIAM MCDONNELL (REGIS JESUIT); Lower bracket — Gabriel Mendoza Garcia/Loic Masters (Fairview) vs. Mitchell Perez/Ryan Mandes (Valor Christian); Connor Gordon/Joey Rillos (Ralston Valley) vs. Abe Pomery/Blake Curl (Boulder); Rocco McKay/Blake Luther (Heritage) vs. Bailey Livengood/Eli Schuler (Rocky Mountain); Vic Hubbard/Porter Gallegos (Fort Collins)

NO. 4 DOUBLES: Upper bracket — Charlie Hagan/Jackson Sullivan (Fort Collins) vs. Alex Van Thuyne/Zach Van Thuyne (Fossil Ridge); Sam White/Llayton Shaffer (Liberty) vs. Max Johnson/Laird Whitelaw (Denver East); Levi Harris/Luke Winger (Rocky Mountain) vs. Casey LeBlanc/Jack Stringer (Lakewood); Jason Cui/Paul Masters (Fairview) def. Jared Blankenship/Harrison Wentworth (Valor Christian); Lower bracket — Cayden Luther/Austin McKeon (ThunderRidge) vs. AGUSTIN AZCUI/DEVIN MCCAUSLAND (REGIS JESUIT); Tyler Webster/John Peterson (Mountain Vista) vs. Josh Warehime/Will Langston (Heritage); Cael O’Shea/Jason Cassara (Ralston Valley) vs. Peter Buckley/Ryan Souther (Arapahoe); Isaac Ferayorni/Chase Lewis (Boulder) vs. Charlie Stern/Jack Eikelberner (Cherry Creek)