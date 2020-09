Boys Tennis: 2020 Class 5A state tournament brackets, pairings

DENVER | Brackets and pairings for the 2020 Class 5A boys state tennis tournament scheduled to be played Sept. 25-26, 2020, at Gates Tennis Center. Aurora players bold and uppercased:

2020 CLASS 5A BOYS STATE TENNIS TOURNAMENT

First round matches (Sept. 25 at Gates Tennis Center)

NO. 1 SINGLES: Upper bracket — Daniel Smith, soph. (Chatfield) vs. MORGAN SCHILLING, SR. (REGIS JESUIT); SHAWN SPRINGER, SR. (CHEROKEE TRAIL) vs. Jake Haas (Lakewood); Bridger Galyart, soph. (Rocky Mountain) vs. John Shelby, jr. (Fossil Ridge); Dayton Fisher, sr. (Ralston Valley) vs. Chris Swanson, sr. (Rock Canyon); Lower bracket — George Cavo, sr. (Cherry Creek) vs. Cameron Lupo, sr. (Broomfield); Max Garside, sr. (Arapahoe) vs. Chase Walters, sr. (Heritage); Louie Salfi, sr. (Denver East) vs. Jack Scherer, jr. (Valor Christian); Luke Silverman, sr. (Fairview) vs. Teagen Crow, soph. (Fort Collins)

NO. 2 SINGLES: Upper bracket — Carter Galyardt, sr. (Rocky Mountain) vs. Matt Batmunkh, jr. (Cherry Creek); William Bobby, sr. (Rock Canyon) vs. Nick Bowers, jr. (Chatfield); Michael Bennett, sr. (Lakewood) vs. Kai Trujillo, fr. (Broomfield); Spencer Pierpont, sr. (Arapahoe) vs. Brody Pinto, sr. (Fairview); Lower bracket — Aiden Muledener, sr. (Ralston Valley) vs. Christian Trevey, soph. (Valor Christian); Jack Darre, sr. (Denver East) vs. Andre Maltzahn, sr. (Fossil Ridge); Ian Kitchen, jr. (Pine Creek) vs. Brandon Miller, sr. (Fruita Monument); Joe Pontiff, sr. (Heritage) vs. CONOR KACZMARCZYK, JR. (REGIS JESUIT)

NO. 3 SINGLES: Upper bracket — David Augustine, sr. (Fort Collins) vs. CAMERON KRUEP, SOPH. (REGIS JESUIT); Cooper Axe, sr. (Rocky Mountain) vs. Ryan Lowe, jr. (Ralston Valley); Nate Spillman, sr. (Boulder) vs. Zach Hartman, jr. (Fossil Ridge); Sam Grote, soph. (Mountain Vista) vs. Drew Schell, soph. (Valor Christian); Lower bracket — Parker Kancir, jr. (Pine Creek) vs. Mason Heimel, jr. (Denver East); Alexei Uecker, soph. (Lakewood) vs. Jackson Scott, sr. (Heritage); Tyler Rock, soph. (Arapahoe) vs. Jack Reuter, sr. (Monarch); Clayton Baldwin, sr. (Fairview) vs. Aram Izmirian, soph. (Cherry Creek)

NO. 1 DOUBLES: Upper bracket — Yonathan Frank/Braden Peterson (Rocky Mountain) vs. Kristian Kostadinov/Kiril Kostadinov (Cherry Creek); Robert Pearson/Chase Cranston (Rock Canyon) vs. Curtis Chun/Jack Houldsworth (Fossil Ridge); Tommy Landmark/Adam Abrahamson (Lakewood) vs. Logan Dailey/Zach Marshall (Heritage); Daniel Lange/Boyd Killian (Loveland) vs. Josh Campbell/Auron Hoyer (Ralston Valley); Lower bracket — Ty Chandler/Ezra Doherty (Boulder) vs. GRIGOR KARAKELYAN/ANDY SCHUILING (REGIS JESUIT); Drew Easton/Connor Croackett (Mountain Vista) vs. Zak Chehadi/Jake Wicks (Fairview); Elliott Chen/Carter Kawakami (Fort Collins) vs. Ryan Pool/Diego Garcia-Gallo (Denver East); Francis Jasper/Connor Rundell (Arapahoe) vs. David Bomgaars/Luke Buekelman (Valor Christian)

NO. 2 DOUBLES: Upper bracket — Ryan Birnensser/Hadley Fisher (Ralston Valley) vs. Braden Mayer/Nathan Henden (Cherry Creek); Beau Moody/Maverick Malcolm (Arapahoe) vs. Sam Ament/Mason Helms (Heritage); Levi Teck/Lucas VanderWoude (Rocky Mountain) vs. Steven Darbie/George Fang (Fort Collins); Jack Chambers/Colin Murphy (Mountain Vista) vs. Owen Hushka/Isaac Christensen (Fairview); Lower bracket — Silas Stowell/Robert Lindly (Pine Creek) vs. JACK CARBONE/JAMES LYNCH (REGIS JESUIT); Alex Sutherland/Agi Willis (Boulder) vs. Mitchell Perez/Graham Beukelman (Valor Christian); Caden Snow/Atticus Freers (Lakewood) vs. Alec Biermann/Gavin Wehrle (Denver East); David Gao/Nared Prasad (Rock Canyon) vs. Brady Elliott/Drew Holmes (Fossil Ridge)

NO. 3 DOUBLES: Upper bracket — Andy Borch/Carson Miller (Rocky Mountain) vs. Ainsley Elliott-Beagle/Casey Dennis (Cherry Creek); Colin Jacobs/Fin Reichert (Lakewood) vs. Zach Crum/James Zieper (Heritage); Gunnar Christiansen/Holden Walker (Broomfield) vs. Caden Bell/Dillon Tooman (Fairview); Jack Terwillger/Matthew Maloney (Arapahoe) vs. Ian Hay-Arthur/Eric Kearns (Fort Collins); Lower bracket — Danny Benjamin/Will Curl (Boulder) vs. Cooper Sayers/Noak Fekete (Valor Christian); Arjun Annash/Jordan Pan (Rock Canyon) vs. Melak Senay/Brayden Vos (Fossil Ridge); Connor Gordon/Zach Friedman (Ralston Valley) vs. Brent Simon/Ogdn Ames (Mountain Vista); Cole Beutelschies/Noah Osteroos (Pine Creek) vs. AIDAN SOBOLEVSKY/ALEXANDER SAMUELSON (REGIS JESUIT)

NO. 4 DOUBLES: Upper bracket — Thatcher White/Justin Edell (Rock Canyon) vs. Blake Holst/Matt Hu (Cherry Creek); Aiden Dodd/Ethan Hedrick (Fossil Ridge) vs. Bohdan Salcido/William Kang (Fort Collins); Tyler Reed/Nic Reed (Mountain Vista) vs. Caleb Jessen/Lars Lundberg (Heritage); Matthew Kallander/Xander Nobel-Rudolph (Lakewood) vs. Henry Burke/Andrew Yonan (Fairview); Lower bracket — Jaden Clark/Rowan Steger (Rocky Mountain) vs. Jackson Case/Logan Weems (Valor Christian); ETHAN SINGLETON/NICK PRICE (CHEROKEE TRAIL) vs. Grant Samuelson/Evan Goertzen (Fossil Ridge); Riley Steputis/Dominic Pergola (Ralston Valley) vs. Leo Kamin/Zach Gordon (Denver East); Ian Boraks/Jacob Sandy (Chatfield) vs. CHARLIE JENKINS/RYAN MCCARTHY (REGIS JESUIT)