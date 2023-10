DENVER | Pairings for the 2023 Class 5A boys state tennis tournament scheduled for Oct. 12-14, 2023, at City Park with representation from Cherokee Trail, Grandview and Regis Jesuit:

2023 CLASS 5A BOYS TENNIS INDIVIDUAL STATE TOURNAMENT

First round matches (Oct. 12 at City Park, Denver)

NO. 1 SINGLES: Upper bracket — David Tran, sr. (Legacy) vs. Tyler Van Tassell, jr. (Fossil Ridge); Trevor Hajek, jr. (Denver East) vs. Charlie Stern, jr. (Cherry Creek); Matthew Hossack (Ponderosa) vs. Oleksandr Hodzelykh, soph. (Chaparral); Kai Trujillo, sr. (Broomfield) vs. Jake Bronson, jr. (Fort Collins); Lower bracket — Gurman Goraya, soph. (Pine Creek) vs. JUSTIN SON, SOPH. (GRANDVIEW); Dylan Marsan, sr. (Highlands Ranch) vs. Cale Brush, soph. (Arapahoe); Calder Hardin, sr. (Ralston Valley) vs. Graham Beukelman (Valor Christian); Caden Bell, sr. (Fairview) vs. CLAY DICKEY, SOPH. (REGIS JESUIT)

NO. 2 SINGLES: Upper bracket — Jason Smith, soph. (Castle View) vs. Jace Nakamura, soph. (Valor Christian); Jackson Lewis, sr. (Boulder) vs. Sam Allan, jr. (ThunderRidge); Ryder Pierce, jr. (Broomfield) vs. Adhrit Sundaresan, fr. (Fairview); Carson David, jr. (Arapahoe) vs. Nate Walton, jr. (Fossil Ridge); Lower bracket — Noah Klein, sr. (Legacy) vs. Jack Loehr, soph. (Cherry Creek); SWAGAT BEHARA, SOPH. (CHEROKEE TRAIL) vs. Nick Moreno, sr. (Chaparral); Jonas Thelander, sr. (Rock Canyon) vs. Brady Swartz, soph. (Ralston Valley); Baily Livengood, sr. (Rocky Mountain) vs. ALEC RODRIGUEZ-FIELDS, FR. (REGIS JESUIT)

NO. 3 SINGLES: Upper bracket — Rufus Thompson, jr. (Legacy) vs. Nathaniel Trevey, soph. (Valor Christian); Peter Rademacher, sr. (Rocky Mountain) vs. Porter Gallegos, fr. (Fort Collins); Nick Lathrop, jr. (Chatfield) vs. Ben Mei Dan, sr. (Fairview); CARTER BENTON, SOPH. (GRANDVIEW) vs. Alex Van Thuyne, sr. (Fossil Ridge); Lower bracket — Brett Sweeney, sr. (Arapahoe) vs. VLAD SUKHOVETSKYY, FR. (REGIS JESUIT); Payton Donahoe, sr. (Ponderosa) vs. Alex Kubacki, sr. (Ralston Valley); Trevor Heer, sr. (Fruita Monument) vs. Griffin Mayoss, sr. (Chaparral); Trevor Robinson, jr. (Cherry Creek) vs. William Rohnstock, sr. (Denver East)

NO. 1 DOUBLES: Upper bracket — Brady Dobson/Brody Rogers (Columbine) vs. AGUSTIN AZCUI/BRADY JENKINS (REGIS JESUIT); Bryan Smith/Drew Schauerhamer (Castle View) vs. Jackson Sullivan/Vic Hubbard (Fort Collins); Matteo Meale/Max Holmes (Arapahoe) vs. Drake Solley/Levi Teck (Rocky Mountain); Noah Bodner/Cecil Carroll (Fairview) vs. William Golinvaux/Kai Pelletier (Denver East); Lower bracket — Khai Nguyen/Logan Livermore (Legacy) vs. Ryan Greenfield/Ryan Mandes (Valor Christian); ZACHARY MONFORTON/ADITYA FERNANDEZ (CHEROKEE TRAIL) vs. Joey Rillos/Tate Wride (Ralston Valley); Brayden Wilson/Jake Paris (Chaparral) vs. Cadell Webb/Vedant Manakeshwar (Fossil Ridge); Evan Prosser/John Miller (Fruita Monument) vs. Kris Kostsadinov/Matthew Hu (Cherry Creek)

NO. 2 DOUBLES: Upper bracket — Oliver Haddad/Dante Ross-Johnson (Air Academy) vs. Trey Haddad/Agastya Gupta (Cherry Creek); Leo Damrauer/Henry Radoff (Boulder) vs. Evan Dozon/Jason Cassara (Ralston Valley); Jack Savage/Anders Storheim (Fruita Monument) vs. Harrison Wentworth/Drew Summers (Valor Christian); Brady Knackstedt/Max Dyer (Ponderosa) vs. Clayton Wern/Thomas Stewart (Arapahoe); Lower bracket — Julian Piccolini/Cai Joffe (Centaurus) vs. KC ECKENHAUSEN/CAR SIEGEL (REGIS JESUIT); Connor Carey/Sam Laughlin (Castle View) vs. Ian Miller/Pedro Buffon Houbrich (Fossil Ridge); Ben Wilcutt/Aiden Swett (Monarch) vs. Jake Boston/Charlie Gomulka (Fairview); Santiago Gomez/Sebastian Lopez (Columbine) vs. Rishith Jujare/Luis Acosta (Chaparral)

NO. 3 DOUBLES: Upper bracket — Ethan Mendez/Nate Howerzyl (Chaparral) vs. Colin Brown/Tyson Hardy (Cherry Creek); Andrew Nungusser/Fiodar Stepunaga (Castle View) vs. Justin Morris/Cooper Campbell (Rocky Mountain); Sanay Shah/Suraj Soni (Rock Canyon) vs. Brody Colwell/Noah Martin (Ralston Valley); Henry Webb/Bennett Metz (Fort Collins) vs. Jace Fitzpatrick/Gavin Payne (Fossil Ridge); Lower bracket — Bobby Fitzgerald/Hudson Kelly (Denver East) vs. ADAM RYDEL/KEVIN SOLICHIEN (REGIS JESUIT); Jeremy Heer/Nolan Swonger (Fruita Monument) vs. Ryder Meale/Ben Pangborn (Arapahoe); Gregory Waggoner/Karsen Barnes (Legacy) vs. Ian Schwartz/Sam Rich (Fairview); Jason Miller/Tanner Willis (Ponderosa) vs. Asa Thurstone/Jack Mohler (Valor Christian)

NO. 4 DOUBLES: Upper bracket — Bruno Damrauer/Nick Watson (Boulder) vs. Wills Possehl/Adam Eikelberner (Cherry Creek); Trevor Rund/Isaiah Wihelm (Fruita Monument) vs. Callaway Orr/Ben Schlichting (Fort Collins); EDWARD TAY/RYAN MARTIN (CHEROKEE TRAIL) vs. Christopher Fitzgerald/Kai Rajpal (Fairview); Daniel Kral/Gavin Gehring (Legacy) vs. Davis Samuelson/Phillipe Sampaio (Fossil Ridge); Lower bracket — Roy Jung/Ryan Gromer (Chaparral) vs. TYLER RYAN/BENNETT CHERVENY (REGIS JESUIT); Isaac Hughes/Palmer White (Rock Canyon) vs. Levi Rillos/Logan Dozon (Ralston Valley); Beckham Pace/Michael Hilliard (ThunderRidge) vs. Zach Stimac/August Burton (Rocky Mountain); Andy Hoover/Johnathan Oor (Castle View) vs. James Van Winkle/Aidan Case (Valor Christian)