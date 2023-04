GREENWOOD VILLAGE | Team scores and individual results from the 2023 John Strain Memorial boys swim meet held on April 22, 2023, at Cherry Creek High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2023 JOHN STRAIN MEMORIAL BOYS SWIM MEET

April 22 at Cherry Creek H.S.

Team scores: 1. Cherry Creek 1,104 points; 2. REGIS JESUIT 891; 3. Highlands Ranch 643; 4. GRANDVIEW 624; 5. Heritage 536; 6. CHEROKEE TRAIL 398; 7. Fort Collins 327; 8. Douglas County 320; 9. Denver East 140; 10. OVERLAND 26

200 yard medley relay: A Final — 1. Cherry Creek A, 1 minute, 32.33 seconds (meet record, previous 1:35.32 by Cherry Creek in 2022) (5ASQT); 2. Cherry Creek B, 1:35.78 (5ASQT); 3. Highlands Ranch A, 1:36.17 (5ASQT); 4. GRANDVIEW A (Evan Higgins, Robert Hall, Matthew Scicchitano, Oliver Schimberg), 1:36.47 (5ASQT); 5. REGIS JESUIT A (Charlie Klein, Hugh Boris, Carter Anderson, Harry Kerscher), 1:37.74 (5ASQT); 6. Douglas County, 1:38.87 (5ASQT); 7. CHEROKEE TRAIL A (Tyson Walker, Bronson Smothers, Hugh Mullen, Omari Henry), 1:39.11 (5ASQT); 8. Fort Collins, 1:40.34 (5ASQT)

B Final — 9. Heritage, 1:39.49 (5ASQT); 10. REGIS JESUIT B (Alex , John Paul Robertson, Owen Mulligan, Davis Brown), 1:41.02 (5ASQT); 11. GRANDVIEW B (Pasha Noskov, Alex Stinemetze, Jacob Aldrich, Christian Burgeson), 1:45.91 (5ASQT); 12. Highlands Ranch B, 1:48.08 (5ASQT); 13. Denver East, 1:49.53 (5ASQT); 14. Fort Collins, 1:50.46 (5ASQT); 15. CHEROKEE TRAIL B (Trent Joganich, Ian Madigan, Matthew Gast, Lucas Pezzimenti), 1:51.55 (5ASQT)

200 yard freestyle: A Final — 1. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 1 minute, 40.68 seconds (pool record, previous 1:41.53 by Kajfosz in 2022) (5ASQT); 2. Sota Kawahata (Highlands Ranch), 1:43.32 (5ASQT); 3. WILLIAM SCHIMBERG (GRANDVIEW), 1:43.92 (5ASQT); 4. Colin Mikulecky (Cherry Creek), 1:44.66 (5ASQT); 5. Brodie Johnson (Cherry Creek), 1:46.13 (5ASQT); 6. NOLAN KOHL (REGIS JESUIT), 1:46.82 (5ASQT); 7. AJ DUGAN (REGIS JESUIT), 1:47.19 (5ASQT); 8. CHARLIE KLEIN (REGIS JESUIT), 1:49.80 (5ASQT)

B Final — 9. Jacob Maestas (Heritage), 1:47.31 (5ASQT); 10. Zachary Dickman (Heritage), 1:48.61 (5ASQT); 11. Camille Trinquesse (Cherry Creek), 1:48.97 (5ASQT); 12. HENNIG COLSMAN (REGIS JESUIT), 1:49.89 (5ASQT); 13. Ben Witmer (Highlands Ranch), 1:53.01; 14. Drewes Emerson (Cherry Creek), 1:53.30; 15. Jack Bakke (Highlands Ranch), 1:54.60; 16. MASON SHUTTER (GRANDVIEW), 1:54.78. Other Aurora results: 17. Evan Linnebur (Grandview), 1:50.41 (5ASQT); 18. Ethan Finlay (Grandview), 1:53.01

200 yard individual medley: A Final — 1. Trevor Boodt (Cherry Creek), 1 minute, 54.30 seconds (5ASQT); 2. Zach Reese (Cherry Creek), 1:55.05 (5ASQT); 3. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 1:56.11 (5ASQT); 4. MATTHEW SCICCHITANO (GRANDVIEW), 1:56.27 (5ASQT); 5. TYSON WALKER (CHEROKEE TRAIL), 2:00.22 (5ASQT); 6. REID MAGNER (REGIS JESUIT), 2:00.73 (5ASQT); 7. Jack Devincenzi (Fort Collins), 2:02.27 (5ASQT); 8. Daniel Rinchiuso (Fort Collins), 2:02.78 (5ASQT)

B Final — 9. Brandon Cho (Highlands Ranch), 1:58.03 (5ASQT); 10. Travis Oelson (Douglas County), 2:00.77 (5ASQT); 11. HUGH BORIS (REGIS JESUIT), 2:02.12 (5ASQT); 12. Caden Becker (Cherry Creek), 2:03.41 (5ASQT); 13. ROBERT HALL (GRANDVIEW), 2:03.51 (5ASQT); 14. Connor Kelly (Cherry Creek), 2:03.58 (5ASQT); 15. Ethan Miller (Douglas County0, 2:07.12; 16. Jaden Putman (Fort Collins), 2:09.10. Other Aurora results: 19. Cruze Bailey (Regis Jesuit), 2:06.40; 21. Jacob Aldrich (Grandview), 2:11.60

50 yard freestyle: A Final — 1. HAWKINS WENDT (REGIS JESUIT), 21.21 seconds (5ASQT); 2. TRUMAN INGLIS (REGIS JESUIT), 21.23 (5ASQT); 3. BRONSON SMOTHERS (CHEROKEE TRAIL), 21.49 (5ASQT); 4. Jason Fan (Cherry Creek), 21.54 (5ASQT); 5. Jamie Crawford (Cherry Creek), 21.72 (5ASQT); 6. HUGH MULLEN (CHEROKEE TRAIL), 21.81 (5ASQT); 7. OLIVER SCHIMBERG (GRANDVIEW), 21.82 (5ASQT); 8. CARTER ANDERSON (REGIS JESUIT), 22.53 (5ASQT)

B Final — 9. Kellen Frazier (Douglas County), 21.71 (5ASQT); 10. MICHAEL SANCHEZ (REGIS JESUIT), 22.00 (5ASQT); 11. Jacob Smith (Douglas County), 22.19 (5ASQT); 12. Carson Morris (Cherry Creek), 22.25 (5ASQT); 13. Mitchell Oliver (Heritage), 22.38 (5ASQT); 14. Talen Palmateer (Cherry Creek), 22.57 (5ASQT); 15. Kyler Bruce (Douglas County), 22.79 (5ASQT); 16. Sean Collette (Highlands Ranch), 22.92 (5ASQT). Other Aurora results: 19. Omari Henry (Cherokee Trail), 23.28; 20. Christian Burgeson (Grandview), 23.34; 22. Josh Woren (Cherokee Trail), 23.77

100 yard butterfly: A Final — 1. Brodie Johnson (Cherry Creek), 49.53 seconds (5ASQT); 2. CARTER ANDERSON (REGIS JESUIT), 52.52 (5ASQT); 3. Cameron Schlosser (Cherry Creek), 53.34 (5ASQT); 4. HAWKINS WENDT (REGIS JESUIT), 54.06 (5ASQT); 5. HUGH MULLEN (CHEROKEE TRAIL), 54.11 (5ASQT); 6. Travis Oelson (Douglas County), 54.40 (5ASQT); 7. Eddy Seol (Cherry Creek), 54.93 (5ASQT); 8. Nick Kolodziej (Highlands Ranch), 55.48 (5ASQT)

B Final — 9. AJ DUGAN (REGIS JESUIT), 49.53 (5ASQT); 10. Asher Pierce (Cherry Creek), 52.52 (5ASQT); 11. Sean Collette (Highlands Ranch), 53.34 (5ASQT); 12. SAM KOCH (REGIS JESUIT), 54.06 (5ASQT); 13. Ethan Swafford (Douglas County), 54.11 (5ASQT); 14. Sota Kawahata (Highlands Ranch), 54.40 (5ASQT); 15. PASHA NOSKOV (GRANDVIEW), 54.93 (5ASQT); 16. Harrison Kundahl (Denver East), 55.48 (5ASQT). Other Aurora results: 17. Evan Linnebur (Grandview), 56.53; 21. Christian Burgeson (Grandview), 59.77

100 yard freestyle: A Final — 1. Colin Mikulecky (Cherry Creek), 45.47 seconds (pool record, previous 45.10 seconds by Cherry Creek’s Darryl Turner in 2013) (5ASQT); 2. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 46.24 (5ASQT); 3. TRUMAN INGLIS (REGIS JESUIT), 46.37 (5ASQT); 4. Jamie Crawford (Cherry Creek), 46.96 (5ASQT); 5. BRONSON SMOTHERS (CHEROKEE TRAIL), 47.69 (5ASQT); 6. Kellen Frazier (Douglas County), 47.96 (5ASQT); 7. Jason Fan (Cherry Creek), 48.13 (5ASQT); 8. EVAN HIGGINS (GRANDVIEW), 48.48 (5ASQT)

B Final — 9. WILLIAM SCHIMBERG (GRANDVIEW), 47.57 (5ASQT); 10. MICHAEL SANCHEZ (REGIS JESUIT), 48.35 (5ASQT); 11. Jacob Smith (Douglas County), 48.98 (5ASQT); 12. Talen Palmateer (Cherry Creek), 49.47 (5ASQT); 13. OWEN MULLIGAN (REGIS JESUIT), 49.79 (5ASQT); 14. Ryan Pennington (Heritage), 50.21 (5ASQT); 15. Spencer Moore (Heritage), 50.56; 16. Daniel Sim (Highlands Ranch), 50.59. Other Aurora results: 18. Hennig Colsman (Regis Jesuit), 49.96 (5ASQT); 20. Ethan Finlay (Grandview), 50.74; 21. Omari Henry (Cherokee Trail), 51.46

500 yard freestyle: A Final — 1. Vlad Kazakin (Highlands Ranch), 4 minutes, 49.56 seconds (5ASQT); 2. Karter McNutt (Fort Collins), 4:52.92 (5ASQT); 3. Jack Devincenzi (Fort Collins), 4:57.75 (5ASQT); 4. COLTON MARKUM (CHEROKEE TRAIL), 5:06.09 (5ASQT); 5. Rhyann Schaff (Heritage), 5:06.50 (5ASQT); 6. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 5:08.48 (5ASQT); 7. Jaden Putman (Fort Collins), 5:11.54; 8. Aaron Zhao (Cherry Creek), 5:11.93

B Final — 9. Alex King (Cherry Creek), 5:10.84; 10. Aiden Hinchey (Cherry Creek), 5:12.17; 11. MAX MADDEN (REGIS JESUIT), 5:13.12; 12. MASON SHUTTER (GRANDVIEW), 5:18.90; 13. Nathan Garland (Cherry Creek), 5:19.56; 14. LOWEN DEBOBES (REGIS JESUIT), 5:20.32; 15. JJ Cass (Heritage), 5:21.06; 16. Devash Khanal (Highlands Ranch). Other Aurora results: 18. Parker Gust (Grandview), 5:29.72; 21. Caleb Nelson (Grandview), 5:57.49

200 yard freestyle relay: A Final — 1. REGIS JESUIT A (Hawkins Wendt, Carter Anderson, Ronan Krauss, Truman Inglis), 1 minute, 24.02 seconds (meet & pool record, previous 1:24.85 by Regis Jesuit (Aguirre, Inglis, Dugan, Wendt) in 2022) (5ASQT); 2. Cherry Creek A, 1:24.78 (5ASQT); 3. Douglas County, 1:28.42 (5ASQT); 4. Heritage, 1:28.60 (5ASQT); 5. Cherry Creek B, 1:29.23 (5ASQT); 6. REGIS JESUIT B (Michael Sanchez, AJ Dugan, Davis Brown, Harry Kerscher), 1:29.31 (5ASQT); 7. GRANDVIEW A (William Schimberg, Ethan Finlay, Robert Hall, Evan Linnebur), 1:29.37 (5ASQT); 8. Highlands Ranch A, 1:30.98 (5ASQT)

B Final — 9. Highlands Ranch B, 1:32.78 (5ASQT); 10. GRANDVIEW B (Christian Burgeson, Devin Hash, Mason Shutter, Parker Gust), 1:35.64 (5ASQT); 11. Heritage B, 1:36.39 (5ASQT); 12. Denver East, 1:38.32 (5ASQT); 13. CHEROKEE TRAIL A (Josh Woren, Trent Joganich, Ian Madigan, Colton Markum), 1:39.12 (5ASQT); 14. CHEROKEE TRAIL B (Justin Black, Kyle You, Liam Bryant, Baden Miles), 1:47.44

100 yard backstroke: A Final — 1. OLIVER SCHIMBERG (GRANDVIEW), 49.59 seconds (pool record, previous 50.51 by Cherry Creek’s Cade Martin in 2022) (5ASQT); 2. Zach Reese (Cherry Creek), 50.67 (5ASQT); 3. Eddy Seol (Cherry Creek), 52.96 (5ASQT); 4. NOLAN KOHL (REGIS JESUIT), 53.55 (5ASQT); 5. Vlad Kazakin (Highlands Ranch), 54.01 (5ASQT); 6. EVAN HIGGINS (GRANDVIEW), 54.19 (5ASQT); 7. TYSON WALKER (CHEROKEE TRAIL), 54.71 (5ASQT); 8. Camille Trinquesse (Cherry Creek), 54.88 (5ASQT)

B Final — 9. Connor Kelly (Cherry Creek), 54.52 (5ASQT); 10. PASHA NOSKOV (GRANDVIEW), 55.16 (5ASQT); 11. Ethan Swafford (Douglas County), 56.35 (5ASQT); 12. REID MAGNER (REGIS JESUIT), 56.45 (5ASQT); 13. Zachary Dickman (Heritage), 56.73 (5ASQT); 14. Tyler Wright (Heritage), 59.86; 15. Daniel Sim (Highlands Ranch), 1:03.45. Other Aurora results: 18. Alex Kaltenbach (Regis Jesuit), 57.05; 22. Jacob Aldrich (Grandview), 1:01.58; 24. Max Madden (Regis Jesuit), 1:03.16

100 yard breaststroke: A Final — 1. Trevor Boodt (Cherry Creek), 55.56 seconds (pool record, previous 56.94 by Regis Jesuit’s Will Goodwin in 2019) (5ASQT); 2. Brandon Cho (Highlands Ranch), 57.83 (5ASQT); 3. MATTHEW SCICCHITANO (GRANDVIEW), 57.88 (5ASQT); 4. Carson Morris (Cherry Creek), 58.41 (5ASQT); 5. Mitchell Oliver (Heritage), 58.98 (5ASQT); 6. ROBERT HALL (GRANDVIEW), 59.41 (5ASQT); 7. HUGH BORIS (REGIS JESUIT), 1:00.44 (5ASQT); 8. Axel Erickson (Fort Collins), 1:02.82 (5ASQT)

B Final — 9. SHEPARD KERSCHER (REGIS JESUIT), 1:02.16 (5ASQT); 10. Daniel Rinchiuso (Fort Collins), 1:02.83 (5ASQT); 11. Mikael Miao (Cherry Creek), 1:03.43 (5ASQT); 12. Michael Suoo Jr. (Cherry Creek), 1:03.76 (5ASQT); 13. CRUZE BAILEY (REGIS JESUIT), 1:04.79; 14. Ryan Pennington (Heritage), 1:05.37; 15. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 1:05.60; 16. ALEX STINEMETZE (GRANDVIEW), 1:06.21. Other Aurora results: 17. Ian Madigan (Cherokee Trail), 1:05.23; 18. Josh Woren (Cherokee Trail), 1:05.39

400 yard freestyle relay: A Final — 1. REGIS JESUIT A (Hawkins Wendt, Charlie Klein, Ronan Krauss, Truman Inglis), 3 minutes, 5.17 seconds (meet & pool record, previous 3:08.34 by Regis Jesuit (Wendt, Durgan, Krauss Aguirre) in 2022) (5ASQT); 2. Cherry Creek A, 3:05.67 (5ASQT); 3. GRANDVIEW A (William Schimberg, Matthew Scicchitano, Evan Higgins, Oliver Schimberg), 3:11.20 (5ASQT); 4. Highlands Ranch A, 3:14.98 (5ASQT); 5. REGIS JESUIT B (Nolan Kohl, Cruze Bailey, AJ Dugan, Hennig Colsman), 3:16.37 (5ASQT); 6. CHEROKEE TRAIL A (Omari Henry, Tyson Walker, Hugh Mullen, Bronson Smothers), 3:16.51 (5ASQT); 7. Cherry Creek B, 3:17.34 (5ASQT); 8. GRANDVIEW B (Parker Gust, Evan Linnebur, Pasha Noskov, Ethan Finlay), 3:21.99 (5ASQT)

B Final — 9. Heritage A, 3:20.86 (5ASQT); 10. Highlands Ranch B, 3:23.81 (5ASQT); 11. Douglas County, 3:24.40 (5ASQT); 12. Fort Collins A, 3:24.50 (5ASQT); 13. Heritage B, 3:27.70 (5ASQT); 14. Denver East, 3:38.47 (5ASQT); 15. Fort Collins B, 3:43.36; 16. CHEROKEE TRAIL B (Liam Bryant, Tristan Brazzle, Baden Miles, Matthew Gast), 3:47.82