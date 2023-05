HORNTON | Final team scores and championship and consolation event results for the 2023 Class 5A boys state swim meet held on May 12, 2023, at the Veterans’ Memorial Aquatic Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2023 CLASS 5A BOYS SWIM MEET RESULTS

May 12 at Veterans’ Memorial Aquatic Center

Team scores: 1. REGIS JESUIT 399 points; 2. Cherry Creek 388.5; 3. Columbine 259; 4. Monarch 216; 5. SMOKY HILL 201; 6. Fossil Ridge 199; 7. Chatfield 181; 8. Highlands Ranch 177; 9. GRANDVIEW 167; 10. Legacy 162.50; 11. Rocky Mountain 155; 12. Fairview 152; 13. Heritage 135.5; 14. Douglas County 87; 15. Arvada West 81; 16. CHEROKEE TRAIL 71; 17. Greeley West 67; 18. Rampart 61; 19. Ralston Valley 60; 20. Fort Collins 55; 21. Pine Creek 48; 22. Poudre 36; 23. Loveland 31; 24. Denver East 23; 25. Valor Christian 21; 26. Ponderosa 15.5; 27. Fountain-Fort Carson 9; 28. Lewis-Palmer 8; 29. Arapahoe 6; 30. Palisade/Grand Junction/Fruita 5; 31. Brighton 2; T32. Lakewood 1; T32. OVERLAND 1

200 yard medley relay: A Final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 30.38 seconds; 2. Chatfield, 1:31.76; 3. Columbine, 1:32.02; 4. Rocky Mountain, 1:32.25; 5. GRANDVIEW (Oliver Schimberg, Matthew Scicchitano, William Schimberg, Evan Higgins), 1:32.53; 6. Heritage, 1:33.43; 7. Legacy, 1:33.45; 8. SMOKY HILL (Ben Brewer, Daniel Yi, Nicholas Gordon, Antonio Goris), 1:33.50; 9. REGIS JESUIT (Charlie Klein, Hugh Boris, Carter Anderson, Harry Kerscher), 1:33.52; 10. Fairview, 1:34.75

B Final — 11. Highlands Ranch, 1:34.78; 12. Fort Collins, 1:36.26; 13. Fossil Ridge, 1:36.57; 14. Douglas County, 1:37.56; 15. Monarch, 1:37.57; 16. CHEROKEE TRAIL (Tyson Walker, Bronson Smothers, Hugh Mullen, Andrew Wilson), 1:38.21; 17. Ralston Valley, 1:39.50; T18. Valor Christian, 1:40.32; T18. Poudre, 1:40.32; 20. Pine Creek, 1:44.17

200 yard freestyle: A Final — 1. Chase Mueller (Columbine), 1 minute, 35.93 seconds; 2. Tristen Davin (Chatfield), 1:39.07; 3. Colin Mikulecky (Cherry Creek), 1:39.55; 4. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 1:41.00; 5. Ryan Stahl (Fossil Ridge), 1:41.86; 6. Ian Spooner (Greeley West), 1:42.11; 7. Charlie Zahoski (Monarch), 1:42.74; 8. James Schreiber (Pine Creek), 1:43.37; 9. Chase Giandinoto (Loveland), 1:43.40; 10. OWEN MULLIGAN (REGIS JESUIT), 1:45.47

B Final — 11. Sota Kawahata (Highlands Ranch), 1:42.13; 12. KYLE BRUSHABER (SMOKY HILL), 1:42.63; 13. Cody Scifres (Rampart), 1:42.81; 14. ANGUS DUGAN (REGIS JESUIT), 1:43.25; 15. NOLAN KOHL (REGIS JESUIT), 1:43.86; 16. WILLIAM SCHIMBERG (GRANDVIEW), 1:44.40; 17. Brodie Johnson (Cherry Creek), 1:45.00; 18. Brodie Salzbrenner (Ponderosa), 1:46.40; 19. Matt Gramlich (Rocky Mountain), 1:46.87; Carter Bradley (Columbine) DQ

200 yard individual medley: A Final — 1. Drew Ravegum (Arvada West), 1 minute, 50.09 seconds; 2. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 1:50.63; 3. DANIEL YI (SMOKY HILL), 1:51.19; 4. Brennen O’Neil (Fossil Ridge), 1:52.51; 5. Gavin Keogh (Monarch), 1:52.72; 6. Sam White (Legacy), 1:52.94; 7. Tobin Uhl (Columbine), 1:54.20; 8. Zachary Reese (Cherry Creek), 1:54.33; 9. Trevor Boodt (Cherry Creek), 1:54.43; 10. Danny Rinchiuso (Fort Collins), 1:55.51

B Final — 11. REID MAGNER (REGIS JESUIT), 1:54.51; 12. SAM BAKER (SMOKY HILL), 1:55.31; 13. MATTHEW SCICCHITANO (GRANDVIEW), 1:55.37; 14. Micah Moore (Poudre), 1:55.68; 15. James Kershaw (Fairview), 1:55.86; 16. Joseph Suderman (Columbine), 1:56.08; 17. Cole Nero (Fossil Ridge), 1:57.98; 18. Connor Kelly (Cherry Creek), 1:58.00; 19. Travis Oelson (Douglas County), 1:59.08; 20. Karter McNutt (Fort Collins), 1:59.13

50 yard freestyle: A Final — 1. TRUMAN INGLIS (REGIS JESUIT), 20.79 seconds; 2. Tegan Barrier (Legacy), 20.91; 3. BRONSON SMOTHERS (CHEROKEE TRAIL), 21.10; 4. CARTER ANDERSON (REGIS JESUIT), 21.13; 5. Ben Rogers (Denver East), 21.19; 6. HAWKINS WENDT (REGIS JESUIT), 21.21; 7. Jason Fan (Cherry Creek), 21.25; 8. Casey Jacobs (Columbine), 21.26; 9. Ethan DiFronzo (Monarch), 21.34; 10. Kellen Frazier (Douglas County), 21.80

B Final — 11. Sam Lofstrom (Rocky Mountain), 20.98; 12. Jake Varela (Fossil Ridge), 21.44; 13. Jamie Crawford (Cherry Creek), 21.48; 14. LANDON BREWER (SMOKY HILL), 21.61; 15. Luke Corson (Monarch), 21.62; 16. Bayden Todd (Columbine), 21.65; 17. MICHAEL SANCHEZ (REGIS JESUIT), 21.69; 18. Josh Rogers (Poudre), 21.79; 19. HUGH MULLEN (CHEROKEE TRAIL), 21.80; 20. Jacob Durso (Lakewood), 22.12

1-meter diving: A Final (May 11) — 1. Luke Ogren (Cherry Creek), 553.55 points; 2. Bryce Porter (Rampart), 523.45; 3. Brecken Moran (Chatfield), 466.30; 4. Alex Lien (Arvada West), 404.70; 5. Calvin Hammond (Fairview), 403.50; 6. Jordan Mingo (Heritage), 402.50; 7. Carter Daharsh (Arvada West), 401.80; 8. Everett Mash (Greeley West), 398.95; 9. Alex Kriedler (Ralston Valley), 382.90; 10. Nate Bierbrauer (Arvada West), 381.70; 11. Ryder Garrigan (Cherry Creek), 381.55; 12. Colby Garrison (Ralston Valley), 379.05; 13. Andrew Glover (Lewis-Palmer), 374.40; 14. Matthew Martino (Monarch), 374.15; 15. Michael Oliver (Fountain-Fort Carson), 370.50; 16. Nicholas Sizell (Palisade/GJ/Fruita), 366.65; 17. Luke Figah (Denver East), 366.60; 18. Anthony Sandoval (Fountain-Fort Carson), 361.10; 19. Quinten Miller (Brighton), 344.40; 20. CHAD HAMILTON (OVERLAND), 343.85

100 yard butterfly: A Final — 1. Brodie Johnson (Cherry Creek), 48.62 seconds; 2. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 50.04; 3. OLIVER SCHIMBERG (GRANDVIEW), 50.08; 4. James Schreiber (Pine Creek), 50.34; 5. CARTER ANDERSON (REGIS JESUIT), 50.39; 6. Ryan Stahl (Fossil Ridge), 50.54; 7. Matt Lofstrom (Rocky Mountain), 50.68; 8. Lincoln Hoffman (Fossil Ridge), 50.81; 9. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 51.09; 10. Alden Vieira (Rocky Mountain), 51.85

B Final — 11. Mitchell Oliver (Heritage), 49.88; 12. Casey Jacobs (Columbine), 51.56; 13. Joseph Sudermann (Columbine), 51.79; T14. Brodie Salzbrener (Ponderosa), 51.81; T14. Hector Mu (Legacy), 51.81; 16. Micah Moore (Poudre), 52.28; 17. SAM BAKER (SMOKY HILL), 52.37; 18. Ryan Tyner (Columbine), 52.63; 19. Audrey Ishchenko (Pine Creek), 52.78; 20. ANGUS DUGAN (REGIS JESUIT), 52.80

100 yard freestyle: A Final — 1. Tristen Davin (Chatfield), 44.85 seconds; 2. Colin Mikulecky (Cherry Creek), 45.20; 3. TRUMAN INGLIS (REGIS JESUIT), 45.78; 4. Layton Sealman (Fairview), 45.99; 5. Ethan DiFronzo (Monarch), 46.11; 6. Chase Giandinoto (Loveland), 46.33; 7. Matt Gramlich (Rocky Mountain), 46.52; 8. HAWKINS WENDT (REGIS JESUIT), 46.71; 9. Charlie Zuboski (Monarch), 46.77; 10. LANDON BREWER (SMOKY HILL), 46.97

B Final — 11. Tegan Barrier (Legacy), 46.25; 12. BRONSON SMOTHERS (CHEROKEE TRAIL), 46.59; 13. Sam White (Legacy), 46.90; 14. CHARLIE KLEIN (REGIS JESUIT), 47.07; 15. Jamie Crawford (Cherry Creek), 47.33; 16. Soren Koschmann (Fairview), 47.41; 17. Bayden Todd (Columbine), 47.70; 18. WILLIAM SCHIIMBERG (GRANDVIEW), 47.73; 19. Alex Kutaner (Rampart), 47.91; 20. Ben Rogers (Regis Jesuit), 47.99

500 yard freestyle: A Final — 1. Chase Mueller (Columbine), 4 minutes, 21.21 seconds; 2. Vladislav Kazakin (Highlands Ranch), 4:36.13; 3. IAN NOFFSINGER (SMOKY HILL), 4:36.96; 4. JAKE BAKER (SMOKY HILL), 4:40.02; 5. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 4:40.12; 6. Carter Bradley (Columbine), 4:42.42; 7. Brennen O’Neil (Fossil Ridge), 4:42.51; 8. Joseph Lev-Tov (Fairview), 4:43.15; 9. Sota Kawahata (Highlands Ranch), 4:43.94; 10. Cody Scifres (Rampart), 4:49.41

B Final — 11. Austin Metzler (Ralston Valley), 4:37.96; 12. Drew Ravegum (Arvada West), 4:43.10; 13. REID MAGNER (REGIS JESUIT), 4:44.17; 14. James Kershaw (Fairview), 4:45.38; 15. Pierce Bickerton (Fossil Reige), 4:45.53; 16. Ian Spooner (Greeley West), 4:45.86; 17. Wesley Schlachter (Fairview), 4:46.25; 18. Jack Devincenzi (Fort Collins), 4:46.26; 19. Karter McNutt (Fort Collins), 4:51.04; 20. OWEN MULLIGAN (REGIS JESUIT), 4:52.92

200 yard freestyle relay: A Final — 1. REGIS JESUIT (Hawkins Wendt, Carter Anderson, Ronan Krauss, Truman Inglis), 1 minute, 23.47 seconds; 2. Monarch, 1:23.94; 3. Legacy, 1:24.58; 4. Cherry Creek, 1:24.78; 5. Columbine, 1:25.27; 6. Heritage, 1:25.60; 7. Chatfield, 1:25.95; 8. Fossil Ridge, 1:26.29; 9. SMOKY HILL (Landon Brewer, Nicholas Gordon, Kyle Brushaber, Antonio Goris), 1:26.40; 10. GRANDVIEW (Ethan Finlay, Evan Higgins, Christian Burgeson, Evan Linnebur), 1:27.20

B Final — 11. Douglas County, 1:27.05; 12. Ralston Valley, 1:27.30; 13. Poudre, 1:27.33; 14. Greeley West, 1:27.37; 15. Highlands Ranch, 1:27.80; 16. Valor Christian, 1:29.02; 17. CHEROKEE TRAIL (Josh Woren, Omari Henry, Andrew Wilson, Hugh Mullen), 1:29.25; 18. Arapahoe, 1:29.62; 19. Rampart, 1:29.89; Ponderosa DQ

100 yard backstroke: A Final — 1. OLIVER SCHIMBERG (GRANDVIEW), 48.87 seconds; 2. Gavin Keogh (Monarch), 48.98; T3. Jacob Maestas (Heritage), 50.11; T3. Zachary Reese (Cherry Creek), 50.11; 5. Korey Tell (Chatfield), 50.54; 6. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 50.78; 7. CHARLIE KLEIN (REGIS JESUIT), 51.79; 8. Connor Kelly (Cherry Creek), 51.88; 9. Soren Koschmann (Fairview), 52.44; 10. Vladislav Kazakin (Highlands Ranch), 53.49

B Final — 11. Edward Seol (Cherry Creek), 51.72; 12. NOLAN KOHL (REGIS JESUIT), 52.31; 13. Owen Walsh (Fossill Ridge), 52.48; 14. Camille Trinquesse (Cherry Creek), 52.65; 15. Sam Lofstrom (Rocky Mountain), 53.02; 16. Ryan Tyner (Columbine), 53.03; 17. Cole Nero (Fossil Ridge), 53.05; 18. DAVIS BROWN (REGIS JESUIT), 53.13; 19. Macarthur Ness (Ponderosa), 53.16; 20. Alec Kutsner (Rampart), 53.85

100 yard breaststroke: A Final — 1. Joshua Corn (Chatfield), 53.73 seconds; 2. DANIEL YI (SMOKY HILL), 54.86; 3. Mitchell Oliver (Heritage), 55.13; 4. Trevor Boodt (Cherry Creek), 55.59; 5. Travis Oelson (Douglas County), 56.99; 6. Matt Lofstrom (Rocky Mountain), 57.27; 7. Brandon Cho (Highlands Ranch), 57.46; 8. Carson Morris (Cherry Creek), 57.68; 9. Tobin Uhl (Columbine), 57.79; 10. MATTHEW SCICCHITANO (GRANDVIEW), 57.95

B Final — 11. DK Nakashima (Legacy), 58.35; 12. HUGH BORIS (REGIS JESUIT), 58.46; 13. Jason Fan (Cherry Creek), 58.57; 14. Danny Rinchiuso (Fort Collins), 58.71; 15. SHEPARD KERSCHER (REGIS JESUIT), 59.08; 16. Matthew Campbell (Fossil Ridge), 59.47; 17. ROBERT HLL (GRANDVIEW), 59.76; 18. Axel Erickson (Fort Collins), 1:00.01; 19. Alex Zou (Legacy), 1:00.02; 20. CRUZE BAILEY (REGIS JESUIT), 1:00.20

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Monarch, 3 minutes, 4.90 seconds; 2. Cherry Creek, 3:05.24; 3. REGIS JESUIT (Hawkins Wendt, Ronan Krauss, Truman Inglis, Charlie Klein), 3:05.87; 4. Fairview, 3:06.38; 5. Rocky Mountain, 3:06.96; 6. Columbine, 3:06.99; 7. Fossil Ridge, 3:08.64; 8. SMOKY HILL (Landon Brewer, Kyle Brushaber, Sam Baker, Daniel Yi), 3:08.78; 9. GRANDVIEW (Evan Linnebur, Oliver Schimberg, Matthew Scicchitano, William Schimberg), 3:09.46; 10. Highlands Ranch, 3:11.27

B Final — 11. CHEROKEE TRAIL (Hugh Mullen, Tyson Walker, Andrew Wilson, Bronson Smothers), 3:10.70; 12. Douglas County, 3:13.96; 13. Greeley West, 3:15.50; 14. Legacy, 3:16.09; 15. Rampart, 3:16.61; 16. Pine Creek, 3:16.82; 17. Fort Colins, 3:17.05; 18. Valor Christian, 3:18.61; 19. Ponderosa, 3:25.11; Loveland DQ