AURORA | The top 30 individuals and relays qualify for the Class 5A boys state swim meet this season. Here is a list of the Aurora swimmers and others in the top 30 of each event ahead of league championship meets as reported to MaxPreps.com, which is required. Aurora swimmers bold and uppercased:

2021 CLASS 5A BOYS SWIM RANKINGS (AS OF JUNE 15, 2021)

200 YARD MEDLEY RELAY — 1. Cherry Creek, 1 minute, 30.66 seconds; 2. Heritage, 1:35.67; 3. CHEROKEE TRAIL (Keegan Chatham, Kadin Denner, Tim Yoon, Tucker Meeks), 1:35.78; 4. Legacy, 1:35.96; 5. Columbine, 1:36.14; 6. REGIS JESUIT (Luke Dinges, Jacob Sykora, Carter Anderson, Gio Aguirre), 1:36.23; 7. Rocky Mountain, 1:36.40; 8. Fossil Ridge, 1:37.23; 9. SMOKY HILL (Brayden Pearce, Daniel Yi, Antonio Goris, Isaac Yi), 1:37.48; 10. Highlands Ranch, 1:38.28; 11. Fort Collins, 1:39.15; 12. Fairview, 1:40.81; 13. Monarch, 1:41.30; 14. Valor Christian, 1:41.35; 15. Chatfield, 1:41.39; 16. Ralston Valley, 1:41.92; 17. Douglas County, 1:42.07; 18. Lewis-Palmer, 1:42.29; 19. Arapahoe, 1:42.64; 20. Ponderosa, 1:42.79; 21. Rampart, 1:43.72; 22. GRANDVIEW (Evan Higgins, Matthew Scicchitano, Christian Charles, Kaden Jackson), 1:43.88; 23. Denver East, 1:44.41; 24. Arvada West, 1:45.75; 25. Pine Creek, 1:46.25; 26. Lakewood, 1:46.87; 27. Brighton, 1:47.04; 28. Boulder, 1:47.58; 29. Doherty, 1:48.53; 30. Horizon, 1:48.56

200 YARD FREESTYLE — 1. Fletcher Hayes (Arapahoe), 1 minute, 39.56 seconds; 2. Jack Ballard (Fort Collins), 1:42.60; 3. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 1:43.17; 4. Gavin Rogers (Valor Christian), 1:43.27; 5. GIO AGUIRRE (REGIS JESUIT), 1:43.46; 6. Henry Mueller (Columbine), 1:43.70; 7. Johnny Walgast (Rocky Mountain), 1:44.08; 8. Tristen Davin (Chatfield), 1:44.23; 9. Chase Mueller (Columbine), 1:44.23; 10. Sebastian Wolff (Heritage), 1:44.58; 11. KEEGAN CHATHAM (CHEROKEE TRAIL), 1:44.88; 12. Stephen Hogeman (Cherry Creek), 1:45.36; 13. WILLIAM SCHIMBERG (GRANDVIEW), 1:45.87; 14. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 1:46.20; 15. Sam White (Legacy), 1:46.42; 16. Tegan Barrier (Legacy), 1:46.46; 17. Peter Weinstein (Heritage), 1:46.69; 18. KADIN DENNER (CHEROKEE TRAIL), 1:46.71; 19. Ryan Stahl (Fossil RIdge), 1:46.97; 20. Owen Watkins (Fossil Ridge), 1:47.04; 21. Henry Batson (Cherry Creek), 1:47.38; 22. SAWYER INGLIS (REGIS JESUIT), 1:47.38; 23. Whittman Brown (Valor Christian), 1:47.43; 24. Aidan Shepston (Legacy), 1:47.53; 25. Austin Metzler (Ralston Valley), 1:47.70; 26. TIM YOON (CHEROKEE TRAIL), 1:47.72; 27. TUCKER MEEKS (CHEROKEE TRAIL), 1:47.80; 28. Alex McMahon (Heritage), 1:47.95; 29. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 1:47.97; 30. Kyle Raskay (Broomfield), 1:47.98

Close to top 30: 31. Harry Kerscher (Regis Jesuit), 1:48.05; 32. Jake Baker (Smoky Hill), 1:48.06; 33. Luke Dinges (Regis Jesuit), 1:48.23; 35. Angus Dugan (Regis Jesuit), 1:48.25

200 YARD INDIVIDUAL MEDLEY — 1. Sebastian Wolff (Heritage), 1 minute, 50.82 seconds; 2. Henry Batson (Cherry Creek), 1:53.46; 3. Chase Mueller (Columbine), 1:55.33; 4. Jack Ballard (Fort Collins), 1:55.53; 5. Sam White (Legacy), 1:55.57; 6. Johnny Walgast (Rocky Mountain), 1:55.75; 7. Fletcher Hayes (Arapahoe), 1:55.96; 8. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 1:55.99; 9. KADIN DENNER (CHEROKEE TRAIL), 1:56.54; 10. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 1:56.75; 11. Andrew Ravegum (Arvada West), 1:56.92; 12. GIO AGUIRRE (REGIS JESUIT), 1:56.96; 13. Mitchell Oliver (Heritage), 1:57.44; 14. Alex McMahon (Heritage), 1:57.69; 15. Connor West (Highlands Ranch), 1:58.23; 16. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 1:58.50; 17. Kyle Raskay (Broomfield), 1:58.65; 18. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 1:58.70; 19. DANIEL YI (SMOKY HILL), 1:59.20; 20. Joshua Corn (Chatfield), 1:59.97; 21. Tristen Davin (Chatfield), 2:00.45; 22. Garrett Gurley (Heritage), 2:00.80; 23. Ryan Stahl (Fossil Ridge), 2:01.03; 24. Jack Engler (Valor Christian), 2:01.20; 25. Seth Shyrock (Rampart), 2:01.67; 26. SAWYER INGLIS (REGIS JESUIT), 2:01.76; 27. TRUMAN INGLIS (REGIS JESUIT), 2:01.86; 28. JOSHUA NIEVES (SMOKY HILL), 2:01.86; 29. James Kershaw (Boulder), 2:01.95; 30. JAKE BAKER (SMOKY HILL), 2:01.99

Close to top 30: 32. Keegan Chatham (Cherokee Trail), 2:02.06

50 YARD FREESTYLE — 1. Alex McMahon (Heritage), 20.52 seconds; 2. Bryce Ortanes (Cherry Creek), 20.61; 3. Sebastian Wolff (Heritage), 21.16; 4. Henry Mueller (Columbine), 21.20; 5. Tristen Davin (Chatfield), 21.25; 6. Wilder Kruse (Rocky Mountain), 21.30; 7. Jake Rowe (Rocky Mountain), 21.31; 8. KEEGAN CHATHAM (CHEROKEE TRAIL), 21.34; 9. Hunter Foehner (Columbine), 21.37; 10. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 21.44; 11. Blake Jorgens (Cherry Creek), 21.45; 12. Jack Ballard (Fort Collins), 21.47; 13. Jackson Schuster (Cherry Creek), 21.47; 14. Henry Batson (Cherry Creek), 21.54; 15. Tegan Barrier (Legacy), 21.54; 16. Owen Watkins (Fossil Ridge), 21.61; 17. Nikolas Silolahti (Cherry Creek), 21.63; 18. JACOB SYKORA (REGIS JESUIT), 21.78; 19. Jespyn Bishop (Brighton), 21.87; 20. Saylor Benes (Denver East), 21.93; 21. Aidan Shepston (Broomfield), 21.94; 22. LUKE DINGES (REGIS JESUIT), 21.96; 23. Kyle Raskay (Legacy), 22.01; 24. Fletcher Hayes (Arapahoe), 22.04; 25. Austin Toland (Lewis-Palmer), 22.06; 26. DANIEL YI (SMOKY HILL), 22.06; 27. Conner Lofstrom (Rocky Mountain), 22.09; 28. MACK DUGAN (REGIS JESUIT), 22.14; 29. Layton Sealman (Boulder), 22.16; 30. Jack Tran (Legacy), 22.17

Close to top 30: 31. Tim Yoon (Cherokee Trail), 22.17; 33. Gio Aguirre (Regis Jesuit), 22.22

1-METER DIVING (11 dives) — 1. QUINN HENNINGER (REGIS JESUIT), 549.65 points; 2. Conrad Eck (Cherry Creek), 535.95; 3. Clayton Chaplin (Highlands Ranch), 535.35; 4. Brendan Stanley (Fort Collins), 514.45; 5. Douglas Campbell (Denver East), 508.30; 6. Nicholas Sanders (Valor Christian), 497.20; 7. Collier Dyer (Arapahoe), 481.60; 8. Natal Dyson Modica (Highlands Ranch), 466.50; 9. LIAM ROSS (APS), 462.85; 10. Jack Suchowski (Rocky Mountain), 449.30; 11. Caleb Liban (Cherry Creek), 441.15; 12. Bryce Porter (Rampart), 421.65; 13. PATRICK DUFFY (GRANDVIEW), 411.45; 14. Nolan Morse (Columbine), 386.65; 15. Eli Drury (Chatfield), 379.20; 16. Jackson Whitehead (Cherry Creek), 378.35; 17. Gage Koehler (Denver East), 377.85; 18. Drew Kabat (Ralston Valley), 371.60; 19. Cross Burchett (Fossil Ridge), 357.05; 20. Brodie Marsh (Poudre), 356.15; 21. Walker Nesbitt (Rocky Mountain), 349.00; 22. Keaton Glassman (Arapahoe), 346.30; 23. Andrew Schell (Valor Christian), 341.75; 24. Kanaan Bay (Poudre), 330.30; 25. BRANDON BICKNELL (SMOKY HILL), 325.65; 26. Jaxson Edwards (Lewis-Palmer), 325.08; 27. Sam Degroot (Poudre), 291.75; 28. Ryan Miller (Lewis-Palmer), 266.96; 29. Calvin Hammond (Fairview), 260.80; 30. STEVEN NGOC (SMOKY HILL), 260.75

Close to top 30: 35. Mark Smith (Grandview), 215.50

100 YARD BUTTERFLY — 1. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 49.56 seconds; 2. Alex McMahon (Heritage), 49.64; 3. Sebastian Wolff (Heritage), 49.78; 4. Hunter Foehner (Columbine), 50.32; 5. LUKE DINGES (REGIS JESUIT), 50.61; 6. Will Dravenstott (Cherry Creek), 50.63; 7. Jack Ballard (Fort Collins), 50.76; 8. Owen Watkins (Fossil Ridge), 51.02; 9. Kyle Raskay (Legacy), 51.23; 10. Gavin Rogers (Valor Christian), 51.66; 11. Cade Martin (Cherry Creek), 51.68; 12. Johnny Walgast (Rocky Mountain), 51.68; 13. Bryce Ortanes (Cherry Creek), 52.30; 14. TIM YOON (CHEROKEE TRAIL), 52.45; 15. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 52.51; 16. Saylor Benes (Denver East), 52.58; 17. Seth Shyrock (Rampart), 52.67; 18. Ethan Boehle (Ponderosa), 52.70; 19. GAVIN HARDING (APS), 52.74; 20. Tristen Davin (Chatfield), 52.83; 21. CARTER ANDERSON (REGIS JESUIT), 52.83; 22. Aidan Shepston (Legacy), 52.88; 23. Jack Engler (Valor Christian), 53.00; 24. Liam Bekerman (Cherry Creek), 53.05; 25. GIO AGUIRRE (REGIS JESUIT), 53.19; 26. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 53.20; 27. SAM BAKER (SMOKY HILL), 53.81; 28. KEEGAN CHATHAM (CHEROKEE TRAIL), 53.91; 29. Brodie Johnson (Cherry Creek), 53.91; 30. Garrett Gurley (Heritage), 54.00

100 YARD FREESTYLE — 1. Alex McMahon (Heritage), 44.83 seconds; 2. Bryce Ortanes (Cherry Creek), 45.98; 3. KEEGAN CHATHAM (CHEROKEE TRAIL), 46.32; 4. Chase Mueller (Columbine), 46.53; 5. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 46.81; 6. Tristen Davis (Chatfield), 46.86; 7. GIO AGUIRRE (REGIS JESUIT), 47.01; 8. Conner Lofstrom (Rocky Mountain), 47.05; 9. Owen Watkins (Fossil Ridge), 47.10; 10. Jack Ballard (Fort Collins), 47.10; 11. Nikolas Silolahti (Cherry Creek), 47.22; 12. Jackson Schuster (Cherry Creek), 47.43; 13. DANIEL YI (SMOKY HILL), 47.45; 14. LUKE DINGES (REGIS JESUIT), 47.45; 15. Aidan Shepston (Legacy), 47.56; 16. Fletcher Hayes (Arapahoe), 47.62; 17. JACOB SYKORA (REGIS JESUIT), 47.69; 18. Blake Jorgens (Cherry Creek), 47.74; 19. Roberto Berkowitz (Cherry Creek), 47.80; 20. Johnny Walgast (Rocky Mountain), 47.86; 21. TIM YOON (CHEROKEE TRAIL), 48.12; 22. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 48.13; 23. Sebastian Wolff (Heritage), 48.15; 24. Hunter Foehner (Columbine), 48.18; 25. Kyle Raskay (Legacy), 48.19; 26. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 48.24; 27. Connor West (Highlands Ranch), 48.25; 28. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 48.28; 29. SAWYER INGLIS (REGIS JESUIT), 48.32; 30. Saylor Benes (Denver East), 48.42

Close to top 30: 33. Mack Dugan (Regis Jesuit), 48.55

500 YARD FREESTYLE — 1. Fletcher Hayes (Arapahoe), 4 minutes, 34.60 seconds; 2. Jack Ballard (Fort Collins), 4:41.76; 3. SAWYER INGLIS (REGIS JESUIT), 4:42.34; 4. Austin Meztler (Ralston Valley), 4:42.48; 5. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 4:42.89; 6. KADIN DENNER (CHEROKEE TRAIL), 4:46.20; 7. Peter Weinstein (Heritage), 4:47.98; 8. JAKE BAKER (SMOKY HILL), 4:49.01; 9. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 4:49.61; 10. Johnny Walgast (Rocky Mountain), 4:49.78; 11. Stephen Hogeman (Cherry Creek), 4:49.97; 12. Sam White (Legacy), 4:52.97; 13. ANDREW WILSON (CHEROKEE TRAIL), 4:53.68; 14. Owen Watkins (Fossil Ridge), 4:54.84; 15. Kyle Raskay (Legacy), 4:54.99; 16. Zachary Dickman (Heritage), 4:55.95; 17. Reid Gilbert (Pine Creek), 4:56.02; 18. Jacob Maestas (Heritage), 4:56.61; 19. Joseph Lev-Tov (Boulder), 4:56.61; 20. Brodie Johnson (Cherry Creek), 4:57.96; 21. Patrick Vo (Monarch), 4:58.56; 22. Henry Batson (Cherry Creek), 4:58.80; 23. Ryan Stahl (Fossil Ridge), 4:59.80; 24. Samuel Schleicher (Horizon), 4:59.80; 25. Eric Hart (Columbine), 5:00.04; 26. James Kershaw (Fairview), 5:00.23; 27. Beccan Gruenberg (Highlands Ranch), 5:02.36; 28. Andres Banuelos (Lakewood), 5:02.41; 29. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 5:02.46; 30. Nathan Kral (Legacy), 5:02.70

200 YARD FREESTYLE RELAY — 1. Cherry Creek, 1 minute, 25.60 seconds; 2. Heritage, 1:25.95; 3. Legacy, 1:25.96; 4. Columbine, 1:26.77; 5. CHEROKEE TRAIL (Tucker Meeks, Tim Yoon, Kadin Denner, Keegan Chatham), 1:27.25; 6. Fossil Ridge, 1:27.54; 7. REGIS JESUIT (Sawyer Inglis, Elijah Hawkins, Ronan Krauss, Gio Aguirre), 1:28.14; 8. Fort Collins, 1:29.32; 9. Chatfield, 1:29.48; 10. Highlands Ranch, 1:29.94; 11. SMOKY HILL (Isaac Yi, Devyn Walton, Antonio Goris, Joshua Nieves), 1:30.51; 12. Rocky Mountain, 1:30.84; 13. Valor Christian, 1:30.98; 14. Ponderosa, 1:31.09; 15. Arapahoe, 1:31.74; 16. GRANDVIEW (Christian Charles, William Schimberg, Evan Higgins, Kyle Chu), 1:32.02; 17. Ralston Valley, 1:32.06; 18. Fairview, 1:32.29; 19. Denver East, 1:32.66; 20. Douglas County, 1:32.90; 21. Monarch, 1:32.92; 22. Brighton, 1:34.07; 23. Lewis-Palmer, 1:34.43; 24. PIne Creek, 1:35.10; 25. Doherty, 1:35.95; 26. Horizon, 1:37.47; 27. Lakewood, 1:39.30; 28. Loveland, 1:39.60; 29. Boulder, 1:39.79; 30. APS (DYLAN SROUFE, LIAM ROSS, GAVIN HARDING, ETHAN SROUFE), 1:39.95

Close to top 30: 35. Overland (Eric Kelly, Martin Gissa, Alex Czyzowicz, Minhtam La), 1:49.22

100 YARD BACKSTROKE — 1. Bryce Ortanes (Cherry Creek), 49.44 seconds; 2. Cade Martin (Cherry Creek), 49.80; 3. Chase Mueller (Columbine), 50.65; 4. Connor West (Highlands Ranch), 51.27; 5. Fletcher Hayes (Arapahoe), 51.39; 6. Henry Mueller (Columbine), 51.96; 7. Jack Tran (Legacy), 52.54; 8. LUKE DINGES (REGIS JESUIT), 52.71; 9. KEEGAN CHATHAM (CHEROKEE TRAIL), 52.83; 10. Will Dravenstott (Cherry Creek), 52.90; 11. HARRY KERSCHER (REGIS JESUIT), 53.54; 12. Ethan Viescas (Highlands Ranch), 53.99; 13. KADIN DENNER (CHEROKEE TRAIL), 54.03; 14. GIO AGUIRRE (REGIS JESUIT), 54.04; 15. Edward Seol (Cherry Creek), 54.07; 16. Henry Batson (Cherry Creek), 54.10; 17. Zachary Reese (Cherry Creek), 54.19; 18. MACK DUGAN (REGIS JESUIT), 54.25; 19. Johnny Walgast (Rocky Mountain), 54.29; 20. Colin Mikulecky (Cherry Creek), 54.30; 21. Jack Ballard (Fort Collins), 54.68; 22. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 54.76; 23. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 54.81; 24. Alex McMahon (Heritage), 54.83; 25. Austin Metzler (Ralston Valley), 55.07; 26. Mac Ness (Pondersa), 55.13; 27. BRAYDEN PEARCE (SMOKY HILL), 55.18; 28. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 55.22; 29. Garrett Gurley (Heritage), 55.33; 30. Ryan Tyner (Columbine), 55.35

Close to top 30: 33. Sawyer Inglis (Regis Jesuit), 55.48

100 YARD BREASTSTROKE — 1. Henry Batson (Cherry Creek), 56.98 seconds; 2. DANIEL YI (SMOKY HILL), 57.35; 3. Sebasian Wolff (Heritage), 57.39; 4. Jack Ballard (Fort Collins), 57.92; 5. Mitchell Oliver (Heritage), 58.20; 6. Layton Sealman (Fairview), 58.69; 7. Colin Christensen (Fort Collins), 58.85; 8. JOSHUA NIEVES (SMOKY HILL), 58.97; 9. ISAAC YI (SMOKY HILL), 59.18; 10. Carter Ruthven (Fossil Ridge), 59.20; 11. Jack Engler (Valor Christian), 59.38; 12. Joshua Corn (Chatfield), 59.47; 13. JACOB SYKORA (REGIS JESUIT), 59.61; 14. Travis Oleson (Douglas County), 59.62; 15. KADIN DENNER (CHEROKEE TRAIL), 59.76; 16. Jason Fan (Cherry Creek), 59.81; 17. Alex McMahon (Heritage), 59.93; 18. Conner Lofstrom (Rocky Mountain), 1:00.25; 19. Julien Berube (Cherry Creek), 1:00.37; 20. Andrew Ravegum (Arvada West), 1:00.61; 21. Carson Morris (Cherry Creek), 1:00.66; 22. Max Kulbida (Legacy), 1:00.68; 23. Kyle Raskay (Legacy), 1:00.75; 24. Eli Hobson (Lewis-Palmer), 1:00.99; 25. Jack Tran (Legacy), 1:01.32; 26. Sam White (Legacy), 1:01.40; 27. Owen Watkins (Fossil Ridge), 1:01.41; 28. Tegan Barrier (Legacy), 1:01.56; 29. Beau Moody (Arapahoe), 1:01.56; 30. Gavin Gilmore (Valor Christian), 1:01.57

Close to top 30: 31. Nick Ames (Regis Jesuit), 1:01.60; 32. Gio Aguirre (Regis Jesuit), 1:01.60

400 YARD FREESTYLE RELAY — 1. Heritage, 3 minutes, 7.42 seconds; 2. CHEROKEE TRAIL (Tim Yoon, Tucker Meeks, Kadin Denner, Keegan Chatham), 3:09.20; 3. Cherry Creek, 3:09.54; 4. REGIS JESUIT (Harry Kerscher, Sawyer Inglis, Ronan Krauss, Gio Aguirre), 3:12.94; 5. Fossil Ridge, 3:14.29; 6. Legacy, 3:14.70; 7. Fort Collins, 3:15.59; 8. Columbine, 3:19.03; 9. Highlands Ranch, 3:19.25; 10. Chatfield, 3:19.75; 11. Ponderosa, 3:19.96; 12. SMOKY HILL (Jake Baker, Joshua Nieves, Brayden Pearce, Daniel Yi), 3:20.53; 13. Rocky Mountain, 3:21.68; 14. Monarch, 3:22.56; 15. Arapahoe, 3:22.82; 16. GRANDVIEW (Evan Higgins, Christian Charles, Robert Hall, William Schimberg), 3:22.86; 17. Valor Christian, 3:23.99; 18. Douglas County, 3:26.39; 19. Fairview, 3:27.36; 20. Denver East, 3:27.52; 21. Ralston Valley, 3:28.97; 22. Lewis-Palmer, 3:29.79; 23. Rampart, 3:30.03; 24. Brighton, 3:30.19; 25. Pine Creek, 3:32.36; 26. Boulder, 3:34.76; 27. Doherty, 3:36.84; 28. Lakewood, 3:38.26; 29. Arvada West, 3:40.51; 30. Horizon, 3:41.44

Close to top 30: 34. APS (Ethan Sroufe, Dylan Sroufe, LIam Ross, Gavin Harding), 3:55.31