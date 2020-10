GOLDEN | Final team scores and individual results for the 2020 Class 5A boys state golf tournament played Oct. 5-6, 2020, at The Club at Rolling Hills. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2020 CLASS 5A BOYS STATE GOLF TOURNAMENT

Oct. 5-6 at The Club at Rolling Hills

Team scores (par 213-213 — 426): 1. Valor Christian 452; 2. Arapahoe 454; 3. REGIS JESUIT 457; 4. Ralston Valley 458; 5. Rock Canyon 462; 6. Fossil Ridge 466; 7. Cherry Creek 468; 8. Lakewood 473; 9. Castle View 474; 10. Arvada West 483; 11. Monarch 500; 12. Pine Creek 510; 13. Fort Collins 542

Top 10 individuals (par 71-71 — 142): 1. Lucas Schulte (Valor Christian) 74-72 — 146; T2. RYAN OCCHIONERO (REGIS JESUIT) 77-70 — 147; T2. Trey Kirschner (Ralston Valley) 78-69 — 147; T4. Jeff Nelson (Prairie View) 76-72 — 148; T4. Wesley Erling (Pine Creek) 73-75 — 148; T4. Graham Dzengelewski (Arapahoe) 73-75 — 148; T7. Gage Messingham (Ralston Valley) 78-73 — 151; T7. Hayden Woelk (Liberty) 76-75 — 151; T7. Ryan Liaho (Lakewood) 76-75 — 151; T7. Charlie Flaxbeard (Cherry Creek) 74-77 — 151

Aurora individuals: 16. Teddy Hummel (Regis Jesuit) 81-73 — 154; T22. Liam Wood (Regis Jesuit) 84-72 — 156; T27. Kenny VanWormer (Grandview) 80-77 — 157; T48. Andrew White (Eaglecrest) 80-84 — 164; T70. Tyler Cassaday (Cherokee Trail) 86-90 — 176; T78. Josh Stone (Grandview) 92-88 — 180

Other individuals: T11. Owen Cornmesser (Fossil Ridge) 77-75 — 152; T11. Nick Fallin (Rock Canyon) 77-75 — 152; T13. Colin Young (Valor Christian) 75-78 — 153; T13. Alex Rogers (Fossil Ridge) 78-75 — 153; T13. Will Kates (Arapahoe) 77-76 — 153; 16. TEDDY HUMMEL (REGIS JESUIT) 81-73 — 154; T17. Tyler Tyson (Arvada West) 80-75 — 155; T17. Jack Armstrong (Valor Christian) 81-74 — 155; T17. Caleb Michaels (Monarch) 81-74 — 155; T17. Nathan Kim (Rock Canyon) 79-76 — 155; T17. Charlie Tucker (Rock Canyon) 79-76 — 155; T22. LIAM WOOD (REGIS JESUIT) 84-72 — 156; T22. Luke Cushman 77-79 — 156; T22. Thomas Hicks (Cherry Creek) 80-76 — 156; T22. Matthew Wilkinson (Arapahoe) 80-76 — 156; T22. Kade Hayward (Fruita Monument) 78-78 — 156; T27. KENNY VANWORMER (GRANDVIEW) 80-77 — 157; T27. Josh Stouder (Fruita Monument) 81-76 — 157; T29. Aidan Krusoe (Highlands Ranch) 82-76 — 158; T29. Drex Duffy (Columbine) 79-79 — 158; T29. Ryan Parker (Legend) 80-78 — 158; T29. Andrew Wright (Castle View) 78-80 — 158; T29. Langdon Bradley (Valor Christian) 79-79 — 158; 34. Ty Nelson (Rocky Mountain) 75-84 — 159; T35. Casey Jacobsen (Castle View) 81-79 — 160; T35. Grant Juergens (Arapahoe) 77-83 — 160; T35. Max Lange (Lakewood) 80-80 — 160; T35. Jack Larson (Ralston Valley) 83-77 — 160; 39. Jonathan Trigg (Cherry Creek) 81-80 — 161; T40. Carson Kerr (Grand Junction) 85-77 — 162; T40. Sawyer Hyten (Broomfield) 83-79 — 162; T40. Gavin Crowley (Heritage) 85-77 — 162; T40. Logan Vandermerwe-Smith (Rocky Mountain) 80-82 — 162; T44. Zachary Tyson (Arvada West) 81-82 — 163; T44. Dylan Everett (ThunderRidge) 85-78 — 163; T44. Matai Naqica (Columbine) 80-83 — 163; T44. Charlie Wang (Fossil Ridge) 80-83 — 163; T48. ANDREW WHITE (EAGLECREST) 80-84 — 164; T48. Jace Wright (Lakewood) 82-82 — 164; T48. Blake Sullivan (Rock Canyon) 85-79 — 164; T51. Yusuke Ogi (Arvada West) 87-78 — 165; T51. Sam Knowlton (Fairview) 90-75 — 165; T51. Max Meland (Poudre) 80-85 — 165; 54. Grant Samuelson (Fossil Ridge) 86-81 — 167; T55. Kyle Leydon (Brighton) 90-78 — 168; T55. Ben Reifschneider (Broomfield) 84-84 — 168; T57. Kade Bracken (Castle View) 85-85 — 170; T57. Ryan Peragallo (Highlands Ranch) 84-86 — 170; T57. Jackson Harberts (Monarch) 89-81 — 170; T57. Trey Valdez (Pine Creek) 89-81 — 170; T57. Matthew Guenther (Horizon) 88-82 — 170; 62. Will Biancarelli (Lakewood) 92-80 — 172; 63. Nick Bova (ThunderRidge) 87-86 — 173; T64. Tommy Hammond (Legacy) 91-83 — 174; T64. Dylan Beagle (Grand Junction) 90-84 — 174;T64. Timothy Gibas (Legend) 90-84 — 174; T64. Brady Wiesinger (Horizon) 91-83 — 174; T64. Talen Turnbaugh (Douglas County) 91-83 — 174; 69. Ian Henderson (Monarch) 90-85 — 175; T70. TYLER CASSADAY (CHEROKEE TRAIL) 86-90 — 176; T70. Deven Sehr (Legacy) 89-87 — 176; T70. Max Hart (Dakota Ridge) 93-83 — 176; T70. Alex Burns (Fort Collins) 88-88 — 176; T74. Logan Biggerstaff (Cherry Creek) 93-84 — 177; T74. Jake White (Dakota Ridge) 88-89 — 177; 76. Jack Ballard (Fort Collins) 93-85 — 178; 77. Josh Lowrey (Mountain Vista) 94-85 — 179; T78. JOSH STONE (GRANDVIEW) 92-88 — 180; T78. Jordan McCaslin (Ralston Valley) 98-82 — 180; 80. Trey Harman (Fairview) 97-84 — 181; 81. Camden Gray (Fort Collins) 97-91 — 188; T82. Logan Weismann (Pine Creek) 101-91 — 192; T82. Luke Blankenship (Boulder) 97-95 — 192; 84. Preston Ahner (Pine Creek) 109-96 — 205