DENVER | Pairings and tee times for the first round of the Class 5A boys state golf tournament on Oct. 7, 2018, at the Pinehurst Country Club. Aurora individuals bold and uppercased. Tournament concludes on Oct. 8:

2019 CLASS 5A BOYS STATE GOLF TOURNAMENT TEE TIMES

First round, Oct. 7, at Pinehurst Country Club

TEE NO. 1

9 a.m.: Blaine Tucker (Loveland), Brayden Weiss (Monarch), Max Lange (Lakewood)

9:09 a.m.: Caleb Michaels (Monarch), Ryan Liao (Lakewood), Trenton Homchanh (Legacy)

9:18 a.m.: Gavin Hegstrom (Fossil Ridge), Ryder Heuston (Fairview), Tarek Salem (Highlands Ranch)

9:27 a.m.: Blake Williams (Highlands Ranch), Charlie Wang (Fossil Ridge), William Chadwick (Fairview)

9:36 a.m.: Brendan Fricke (Highlands Ranch), Ewan Albright (Fairview), Owen Cornmesser (Fossil Ridge)

9:45 a.m.: Aiden Krusoe (Highlands Ranch), Alex Rogers (Fossil Ridge), Brett Reamon (Fairview)

9:54 a.m.: BO WARDYNSKI (REGIS JESUIT), Carson Briggs (Broomfield), Charlie Flaxbeard (Cherry Creek)

10:03 a.m.: Ben Reifschneider (Broomfield), Brady Duval (Cherry Creek), JOHN FREDERICKS (REGIS JESUIT)

10:12 a.m.: Ryan Jenson (Broomfield), RYAN OCCHIONERO (REGIS JESUIT), Sam Schouten (Cherry Creek)

10:21 a.m.: Kaden Jaramillo (Broomfield), Sam Grossman (Cherry Creek), TEDDY HUMMEL (REGIS JESUIT)

10:30 a.m.: Grant Alqatami (Boulder), Matthew Wilkinson (Arapahoe), Nick Fallin (Rock Canyon)

10:39 a.m.: Andrew Platt (Boulder), Finn Olson (Rock Canyon), Will kates (Arapahoe)

10:48 a.m.: Graham Dzengelewski (Arapahoe), Logan Douglass (Rock Canyon), Toby Camarillo (Boulder)

10:57 a.m.: Beck Duncan (Arapahoe), James Campo (Boulder), Max Zadvorny (Arapahoe)

11:06 a.m.: BEAM BOONTA (CHEROKEE TRAIL), Drex Duffy (Columbine), Josh Lowery (Mountain Vista)

11:15 a.m.: Caden Bailey (Rampart), MASON BERNARD (CHEROKEE TRAIL), Qwenton Caldwell (Columbine)

TEE 13

9:59 a.m.: Josh Stouder (Fruita Monument), Max Heupel (Chatfield), Tyler Eddy (Heritage)

10:08 a.m.: ANDREW WHITE (EAGLECREST), Colin Temple (Heritage), Kade Hayward (Fruita Monument)

10:17 a.m.: Logan Byler (Valor Christian), Luke Cushman (Castle View), Tyler Tyson (Arvada West)

10:26 a.m.: Lucas Schulte (Valor Christian), Zach Cushman (Castle View), Zach Savarise (Arvada West)

10:35 a.m.: Casey Jacobsen (Castle View), Jack Armstrong (Valor Christian), Yusuke Ogi (Arvada West)

10:44 a.m.: Jack Larson (Ralston Valley), Jack Stafford (Chaparral), Ryan Sangchomopuphen (Denver East)

10:53 a.m.: Gage Messingham (Ralston Valley), Hendrik deKoning (Denver East), Philip Walsh (Chaparral)

11:02 a.m.: Ben Gottesfeld (Denver East), Ben Lenahan (Ralston Valley), Colin McCready (Chaparral)

11:11 a.m.: Blake Katt (Legend), KENNY VANWORMER (GRANDVIEW), Luke Ciesla (Rocky Mountain)

11:20 a.m.: Ben Kriech (Legend), Logan Vandermerwe-Smith (Rocky Mountain), Preston Ojeda (Fort Collins)

11:29 a.m.: Alex McCoy (Liberty), Keegan Newbold (Douglas County), Ryan Parker (Legend)

11:38 a.m.: Carson Kerr (Grand Junction), Jeff Nelson (Prairie View), Wesley Erling (Pine Creek)