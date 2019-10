DENVER | Final team scores and individual results for the 2019 Class 5A boys state golf tournament played Oct. 7-8, 2019, at Pinehurst Country Club. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2019 CLASS 5A BOYS STATE GOLF TOURNAMENT

Team scores (par 210-210 — 420): 1. Fairview 214-223 — 437; 2. Arapahoe 226-214 — 440; 3. Fossil Ridge 218-223 — 441; 4. Highlands Ranch 224-227 — 451; 5. REGIS JESUIT 230-225 — 455; 6. Boulder 231-226 — 457; 7. Rock Canyon 235-234 — 469; 8. Valor Christian 237-233 — 470; 9. Arvada West 236-236 — 472; 10. Denver East 238-240 — 478; 11. Ralston Valley 252-230 — 482; T12. Cherry Creek 244-240 — 484; T12. Castle View 244-240 — 484; 14. Legend 241-245 — 486; 15. Broomfield 253-236 — 489; 16. Chaparral 258-248 — 506

Top 10 individuals (par 70-70 — 140): 1. Will Kates (Arapahoe) 71-66 — 137; 2. Tarek Salem (Highlands Ranch) 71-72 — 143; T3. Ryan Liao (Lakewood) 72-72 — 144; T3. Gavin Hagstrom (Fossil Ridge) 70-74 — 144; T3. William Chadwick (Fairview) 72-72 — 144; 6. Grant Alqatami (Boulder) 73-72 — 145; 7. Brett Reamon (Fairview) 71-75 — 146; T8. Ryder Heuston (Fairview) 71-76 — 147; T8. Owen Cornmesser (Fossil Ridge) 72-75 — 147; 10. Matthew Wilkinson (Arapahoe) 77-71 — 148

Aurora individuals: T14. Andrew White (Eaglecrest) 74-76 — 150; T14. Bo Wardynski (Regis Jesuit) 76-74 — 150; T20. Teddy Hummel (Regis Jesuit) 75-78 — 153; T20. Beam Boonta (Cherokee Trail) 74-79 — 153; T34. Ryan Occhionero (Regis Jesuit) 83-73 — 156; T37. Kenny VanWormer (Grandview) 83-74 — 157; T46. John Fredericks (Regis Jesuit) 79-80 — 159; T73. Mason Bernard (Cherokee Trail) 88-81 — 169

Other individuals: T11. Charlie Flaxbeard (Cherry Creek) 73-76 — 149; T11. Andrew Platt (Boulder) 75-74 — 149; T11. Ryan Sangchompuphen (Denver East) 74-75 — 149; T14. ANDREW WHITE (EAGLECREST) 74-76 — 150; T14. BO WARDYNSKI (REGIS JESUIT) 76-74 — 150; T16. Alex Rogers (Fossil Ridge) 77-74 — 151; T16. Alex McCoy (Liberty) 75-76 — 151; T16. Brendan Fricke (Highlands Ranch) 76-75 — 151; 19. Max Lange (Lakewood) 78-74 — 152; T20. Qwenton Caldwell (Columbine) 79-74 — 153; T20. Max Huepel (Chatfield) 74-79 — 153; T20. Charlie Wang (Fossil Ridge) 76-77 — 153; T20. TEDDY HUMMEL (REGIS JESUIT) 75-78 — 153; T20. Brayden Weiss (Monarch) 74-79 — 153; T20. BEAM BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 74-79 — 153; T20. Carson Kerr (Grand Junction) 76-77 — 153; T20. Jeff Nelson (Prairie View) 77-76 — 153; T28. Finn Olson (Rock Canyon) 78-76 — 154; T28. Gage Messingham (Ralston Valley) 80-74 — 154; T28. Nick Fallin (Rock Canyon) 75-79 — 154; T28. Caleb Michaels (Monarch), 75-79 — 154; T32. Max Zadvorny (Arapahoe) 78-77 — 155; T32. Tyler Tyson (Arvada West) 75-80 — 155; T34. Lucas Schulte (Valor Christian) 79-77 — 156; T34. RYAN OCCHIONERO (REGIS JESUIT) 83-73 — 156; T34. Logan Byler (Valor Christian) 78-78 — 156; T37. KENNY VANWORMER (GRANDVIEW) 83-74 — 157; T37. Carson Briggs (Broomfield) 85-72 — 157; T37. Graham Dzengelweski (Arapahoe) 80-77 — 157; T37. Yusuke Ogi (Arvada West) 77-80 — 157; T37. Ryan Parker (Legend) 76-81 — 157; T37. Wesley Erling (Pine Creek) 78-79 — 157; T37. Trenton Homchanh (Legacy) 73-84 — 157; T44. Drex Duffy (Columbine) 81-77 — 158; T44. Jack Armstrong (Valor Christian) 80-78 — 158; T46. Josh Stouder (Fruita Monument) 83-76 — 159; T46. JOHN FREDERICKS (REGIS JESUIT) 79-80 — 159; T46. Aiden Krusoe (Highlands Ranch) 77-82 — 159; T46. Blake Williams (Highlands Ranch) 79-80 — 159; T50. Zach Savarise (Arvada West) 84-76 — 160; T50. Ewan Albright (Fairview) 82-78 — 160; T52. Jack Larson (Ralston Valley) 87-74 — 161; T52. Keegan Newbold (Douglas County) 83-78 — 161; T52. Beck Duncan (Rock Canyon) 82-79 — 161; T52. Blake Katt (Legend) 84-77 — 161; T52. Luke Cushman (Castle View) 80-81 — 161; T52. Casey Jacobsen (Castle View) 82-79 — 161; T52. Hendrik Dekoning (Denver East) 80-81 — 161; T59. Zach Cushman (Castle View) 82-80 — 162; T59. Colin Temple (Heritage) 81-81 — 162; T61. Caden Bailey (Rampart) 82-81 — 163; T61. James Compo (Boulder) 83-80 — 163; 63. Tyler Eddy (Heritage) 87-77 — 164; T64. Philip Walsh (Chaparral) 85-80 — 165; T64. Jack Stafford (Chaparral) 84-81 — 165; T66. Ben Reifschneider (Broomfield) 82-84 — 166; T66. Brady Duval (Cherry Creek) 86-80 — 166; T66. Ryan Jenson (Broomfield) 86-80 — 166; 69. Ben Lenahan (Ralston Valley) 85-82 — 167; T70. Ben Gottesfeld (Denver East) 84-84 — 168; T70. Kade Hayward (Fruita Monument) 86-82 — 168; T70. Ben Kriech (Legend) 81-87 — 168; T73. MASON BERNARD (CHEROKEE TRAIL) 88-81 — 169; T73. Josh Lowery (Mountain Vista) 87-82 — 169; T73. Sam Schouten (Cherry Creek) 85-84 — 169; 76. Kaden Jaramillo (Broomfield) 86-85 — 171; 77. Logan Doulgass (Rock Canyon) 87-86 — 173; 78. Logan Vandermerwe-Smith (Rocky Mountain) 86-88 — 174; T79. Preston Ojeda (Fort Collins) 91-85 — 176; T79. Colin McCready (Chaparral) 89-87 — 176; 81. Blaine Tucker (Loveland) 90-88 — 178; 82. Sam Grossman (Cherry Creek) 89-90 — 179; 83. Toby Camarillo (Boulder) 90-82 — 182; 84. Luke Ciesla (Rocky Mountain) 92-93 — 185