AURORA | Vista PEAK Prep selections as well as those from Denver South, Far Northeast, Ponderosa and Thomas Jefferson on the All-Southeast Metro League teams (Class 4A) for the 2023 football season as voted on by league coaches:

2023 ALL-SOUTHEAST METRO LEAGUE (CLASS 4A) FOOTBALL TEAMS

FIRST TEAM

Aurora selections: Kyron Chiku-Martinez, sr., Jalen Payne, sr., Larry Mosley, jr. and Alex Siby, sr., Vista PEAK Prep

Other selections: Chevelle Early, sr., Jeremiah Emery, sr., Orlando Guevara, sr., Alijah Landrum-Hamilton, fr. and Brooks Vitale, sr., Denver South; Jeremias Jaramillo, jr., Jessie Matthews, jr., and Russell Patton, sr., Far Northeast; Blake Branham, sr., Ben Christiansen, sr., Sean Davis, sr., Westen Hoffschneider, sr., Carson Keach, sr., Max Mervin, jr. and Dylan Neal, sr., Ponderosa; Keyshaun Ceasar, sr., Meech Haralambopoulous, sr., Trayveon Johnson, sr., Brayden Larimer, sr., Jake Scobey, sr. and Jake Tapia, sr., Thomas Jefferson

SECOND TEAM

Aurora selections: Marcel Evans Jr., sr., Kameron Harris, sr., Nathan Hunholz, sr. and Armondo Johnson, sr., Vista PEAK Prep

Other selections: Cristian Castenda, sr., Chris Garcia, sr., Errol Rovinsky, soph., Braylon Trivette, sr. and Alex Van Stelle, sr., Denver South; Jalen Clark, sr., Kylan Jones, jr. and Kencheze Ray, jr., Far Northeast; Cole Barnes, jr., Max Hufford, sr., Dylan Karsteter, sr., Caden Miller, soph., Ethan Pekarek, jr., Ryker Thompson, jr. and Ryan Tongren, jr., Ponderosa; Xavier Allen, sr., Luke Cuellar, jr., Mylin Gonzalez, soph., Armani Rodriguez, sr., Doren Sacha, sr. and Roman Tupper-Brown, sr., Thomas Jefferson

HONORABLE MENTION

Aurora selections: Denis Antwi, jr., Joshua Boadu, sr., Jeremiah Bustamente, soph., Isaiah Guevarra-Ennis, Ben Johnson, jr., Amerdid Marial, sr., Johnathan Martinez, Matthew Morales, jr. and Dillan Swift, jr., Vista PEAK Prep

Other selections: Henry Danford, sr., JR Felipe, sr., Raynell Johnson, sr., Nagge Levy, sr., Danny Lucado, soph. and Elijah Middleton-Cunningham, sr., Denver South; Julian Griffin, sr., Far Northeast; CJ Bille, sr., Bennett Mione, jr., Owen Pedersen, jr. and Brody Robertson, jr., Ponderosa; Jahleed Coleman, jr., Javon Morris, jr., DJ Ramos, sr., Kai Rogers, soph. and Musa Shabazz, jr., Thomas Jefferson