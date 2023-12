AURORA | Aurora Central selections as well as those from Adams City, Broomfield, Fruita Monument and Heritage on the All-Metro 2 League teams for the 2023 football season as voted on by league coaches:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at sports@aurorasentinel.com. Twitter/X: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

2023 ALL-METRO 2 LEAGUE FOOTBALL TEAMS

FIRST TEAM OFFENSE

Other selections: Anthony Cobb, sr. (WR), Landen Davidsen, sr. (OL) and Brody Judd, sr. (TE), Broomfield; Andres Palafox, sr. (RB), Wyatt Sharpe, sr. (RB), Jacob Shihady, sr. (OL), Tatum Williams, jr. (OL), Amari Wilson, sr. (QB), Fruita Monument; Blane Brakemeier, sr., (OL), Camden Jensen, soph. (TE), Kurt Rossner, sr. (QB) and Tanner Terch, jr. (WR), Heritage

FIRST TEAM DEFENSE

Aurora selection: Christopher Perkins, sr. (DB), Aurora Central

Other selections: Mikhail Benner, jr. (DB), Noah Biller, sr. (LB), Ty Lacrue, jr. (DL), Caleb Meehan, sr. (LB) and Mason Smiley, jr. (DB), Broomfield; Allen Hecker, sr. (DL), Noah Heine, sr. (LB), RJ Jones (DL), Fruita Monument; Turner Graham, sr. (DL), Nick Long, sr. (LB) and Lucas Madrid, sr. (LB), Heritage

Offensive Player of the Year: Amari Wilson, Fruita Monument. Defensive Player of the Year: Noah Biller, Broomfield. Specialist of the Year: Nick Long, Heritage. Coach of the Year: Robert O’Brien, Broomfield

SECOND TEAM OFFENSE

Aurora selections: Mario Dominguez, fr. (OL), Ka’Mari May, soph. (RB) and Christopher Perkins, sr. (RB), Aurora Central

Other selections: Hector Garcia-Silva, sr. (RB), Christopher Gonzales Jr., sr. (OL) and Ricardo Hernandez, sr. (Slot), Adams City; Brent Harris, sr. (Slot), Ty Lacrue, jr. (OL), Caleb Meehan, sr. (RB), CT Worley, jr. (QB), Broomfield; Carter Vance, sr. (TE), Fruita Monument; Jett Balika, jr. (RB), Declan Delgado, sr. (OL) and Logan Smelker, sr. (OL), Heritage

SECOND TEAM DEFENSE

Aurora selections: Andre Harris, sr. (DB), Felix Morales Flores Jr., soph. (LB), Chris Perkins, fr. (DB) and La’Darius Willingham, fr. (DB), Aurora Central

Other selections: Jasiel Ayala-Rivera, sr. (LB), Ricardo Hernandez, sr. (DB) and Michael Victoria, jr. (DB), Adams City; Brent Harris, sr. (DB) and Gio Toledo, jr. (DB), Broomfield; Aidan Anderson, sr. (DB), Shad Huddleston, sr. (LB) and Ben Romero, jr. (DB), Fruita Monument