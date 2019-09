AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, Sept. 23, 2019:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

VOLLEYBALL

Grandview def. Overland 25-11, 25-10, 22-25, 25-15

Overland kills: Kira Ervin 14, Dasha Gladkih 10, Mariah Perez 6. Overland aces: Dasha Gladkih 3. Overland digs: Jacqueline Zapanta 15, Yesenia Vadillo Herrera 6. Overland assists: Yesenia Vadillo Herrera 31

SOFTBALL

Arapahoe 16, Overland 0

Score by innings:

Overland 000 — 0

Arapahoe (11)23 — 16

Brighton 22, Aurora Central 0

Score by innings (r-h-e):

Brighton (15)61 — 22 22 0

Aur. Central 000 — 0 0 4

Cherry Creek 3, Eaglecrest 1

Score by innings:

Eaglecrest 010 000 0 — 1 3 1

Cherry Creek 001 002 x — 3 7 3

LP — Eaglecrest: Alex Hendrian (6 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 2 K). Eaglecrest hitting: Bella Coffman 2-3, 2B, run; Kirsten Greenwalt 1-3, RBI; Kristin Ingram 2B

ThunderRidge 2, Regis Jesuit 1

Score by innings:

Regis Jesuit 000 010 0 — 1

ThunderRidge 000 020 x — 2

BOYS TENNIS

Riverdale Ridge 5, Rangeview 2

No. 1 singles — Yuto West (Riverdale Ridge) def. Caleb Urban (Rangeview), 6-1, 6-4; No. 2 singles — Eric Hyunh (Rangeview) def. Danny Thomas (Riverdale Ridge), 6-1, 6-2; No. 3 singles — Nathaniel Urban (Rangeview) def. Riverdale Ridge, ret.; No. 1 doubles — Peyton Miller/David Digiorgio (Riverdale Ridge) def. Matthew Marshall/Jeremiah Rakotovoa (Rangeview), 6-0, 6-1; No. 2 doubles — Will Halverson/Katsumi Hayashi (Riverdale Ridge) def. Liam Skousen/Gio Palozzolo (Rangeview), 6-0, 6-0; No. 3 doubles — Jake Halverson/Ryan O’Callaghan (Riverdale Ridge) def. Harry Sledge/Daniel McCormick (Rangeview), 6-1, 6-2; No. 4 doubles — Jacen Lucero/Reagen Hindman (Riverdale Ridge) vs. Evan Weiss/Gerrion Purnell (Rangeview), 6-0, 6-2

FIELD HOCKEY

Regis Jesuit 3, St. Mary’s Academy 0

Score by halves:

Regis Jesuit 1 2 — 3

St. Mary’s Acad. 0 0 — 0