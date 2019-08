AURORA PREP SPORTS SCOREBOARD, 8.21.19

AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Wednesday, Aug. 21, 2019:

SOFTBALL

Smoky Hill 21, Westminster 0

Standley Lake 13, Vista PEAK 7

Score by innings (r-h-e):

Standley Lake 422 320 — 13 15 2

Vista PEAK 015 100 — 7 7 3

LP — Vista PEAK: Karmen Banks (5 IP, 18 H, 13 R, 12 ER, 2 BB, 1 K). Vista PEAK hitting: Izabella Chambers 3-3, 2B, 2 RBI, run; Kennedi LeDuff 2-3, RBI, run; Zoe Jameson 2-3, RBI, run; Anastasia Molina 1-2, 3B, 2 runs

BOYS TENNIS

Overland 7, Rangeview 0

No. 1 singles — Badreddin Messaudi (Overland) def. Caleb Urban (Rangeview), 6-1, 6-2; No. 2 singles — Eldin Basic (Overland) def. Eric Huynh (Rangeview), 6-4, 6-0; No. 3 singles — Cogan Nguyen (Overland) def. Nate Urban (Rangeview), 6-2, 6-2; No. 1 doubles — Blake Malatchi/Henry Nguyen (Overland) def. Liam Skousen/Matthew Marshall (Rangeview), 6-3, 6-4; No. 2 doubles — Marcus Middleton/Ryan Graves (Overland) def. Gerrion Purnell/Gio Palazzolo (Rangeview), 6-0, 6-2; No. 3 doubles — Ilan Schinagel/Owen Snider (Overland) def. Jeremiah Rakatovaa/Dylan Wilson (Rangeview), 6-3, 6-4; No. 4 doubles —Jeremiah Fey/Michael Sitorus (Overland) def. Yared Mulugeta/Payton Izer (Rangeview), 7-5, 7-5

BOYS GOLF

Centennial League Meet No. 2 (at South Suburban G.C.)

Team scores (par 288): Arapahoe 305, Mullen 309, Cherry Creek 317, CHEROKEE TRAIL 323, GRANDVIEW 325, SMOKY HILL 385, EAGLECREST 392, OVERLAND 406

Top 10 individuals (par 72): 1. Will Kates (Cherry Creek) 70, 2. Mario Dino (Mullen) 73, 3. ALEX CHITKOKSOONG (GRANDVIEW) 75, T4. Charlie Flaxbeard (Cherry Creek) 76, T4. Matthew Wilkenson (Arapahoe) 76, T6. BEAM BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 77, T6. Eli Marquez (Mullen) 77, 8. Rhett Johnson (Mullen) 78, T9. Graham Dzengelki (Arapahoe) 79, T9. Sam Schouten (Cherry Creek) 79, T9. Quin MOsch (Cherry Creek) 79, T10. KENNY VANWORMER (GRANDVIEW) 80, T10. Zach Burge (Arapahoe) 80, T10. Jackson Rottschafer (Arapahoe) 80