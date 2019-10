AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Wednesday, Oct. 9, 2019:

SOFTBALL

Castle View 6, Regis Jesuit 5

Score by innings:

Regis Jesuit 000 500 0 — 5

Castle View 300 201 x — 6

LP — Regis Jesuit: Maya Sobolevsky (2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 K). Regis Jesuit hitting: Lanie Smith 2-4, 2B; Brook Carey 1-3, 2B, 2 RBI, run; Chloe Valdez 1-3, 2B, 2 RBI

Cherokee Trail 14, Discovery Canyon 1

Score by innings (r-h-e):

Cherokee Trail 215 33 — 14 18 0

Discovery Canyon 000 10 — 1 5 2

WP — Cherokee Trail: Ashley Quinn (3 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 7 K). Cherokee Trail hitting: Abby Rupeka 4-4, 2B, 3 RBI, 2 runs; Kelsey Bell 3-4, 3B, HR, 2 RBI, 3 runs, SB; Jenna Medhus 2-2, 2 runs; Ryleigh Cruz 2-4; Jaelyn Martinez 3 RBI; Ashley Quinn 2 RBI

CROSS COUNTRY

Continental League Championships (at Polson Ranch)

Boys varsity team scores: 1. Mountain Vista 35 points; 2. Rock Canyon 67; 3. Castle View 77; 4. Heritage 101; 5. Chaparral 109; 6. REGIS JESUIT 183; 7. Legend 212; 8. Highlands Ranch 238; 9. ThunderRidge 253; 10. Ponderosa 255; 11. Douglas County 295

Top five Aurora results: 14. Owen Buehler (Regis Jesuit), 17 minutes, 15 seconds; 31. Thomas Beatty (Regis Jesuit), 17:48; 43. Matthew Collins (Regis Jesuit), 18:22; 45. Brian Fields (Regis Jesuit), 18:27; 50. Sajan Sundaram (Regis Jesuit), 18:37

Girls varsity team scores: 1. Mountain Vista 28; 2. REGIS JESUIT 80; 3. ThunderRidge 95; 4. Chaparral 119; 5. Heritage 135; 6. Douglas County 145; 7. Rock Canyon 188; 8. Castle View 227; 9. Legend 232; 10. Highlands Ranch 245; 11. Ponderosa 252

Top five Aurora results: 5. Isalina Colsman (Regis Jesuit), 20 minutes, 6 seconds; 9. Alexandra Collins (Regis Jesuit), 20:37; 17. Lizzy Sommer (Regis Jesuit), 21:07; 22. Evan Harlan (Regis Jesuit), 21:28; 27. Amelie Colsman (Regis Jesuit), 21:41

EMAC Championships (at Northwest Open Spaces Park)

Boys varsity team scores: 1. RANGEVIEW 29 points; 2. Brighton 64; 3. Thornton 80; 4. GATEWAY 126; 5. Prairie View 137; 6. HINKLEY 144; 7. Northglenn 159; 8. VISTA PEAK 220; 9. Adams City 235; AURORA CENTRAL NS

Top five Aurora results: 1. Yasin Sado (Gateway), 16 minutes, 30.10 seconds; 2. Ryan Slocum (Rangeview), 16:59.20; 3. Aaron Brown (Rangeview), 17:20.40; 4. Aser Albachew (Rangeview), 17.21.30; 6. Robel Woldegyorgis (Gateway), 17:51

Girls varsity team scores: 1. Brighton 33 points; 2. RANGEVIEW 71; 3. Prairie View 80; 4. HINKLEY 121; 5. VISTA PEAK 133; 6. GATEWAY 147; 7. Thornton 165; 8. Northglenn 203; 9. Adams City 211; AURORA CENTRAL NS

Top five Aurora results: 3. Grace Dow (Vista PEAK), 21 minutes, 29.30 seconds; 6. Chloe Wetzel (Rangeview), 22:09.40; 7. Avani Houston (Rangeview), 22:37.70; 8. Beatriz Jara (Hinkley), 22:52.20; 11. Sofia Alvarez (Rangeview), 22:59.60

FIELD HOCKEY

Dakota Ridge 2, Smoky Hill 1

Score by halves:

Dakota Ridge 0 2 — 2

Smoky Hill 1 0 — 1

Regis Jesuit 2, Mountain Vista 0

Score by halves:

Mtn. Vista 0 0 — 0

Regis Jesuit 1 1 — 2

Regis Jesuit goals: Ellie Johnson, Lauren Pendergast. Regis Jesuit assist: Paris Corporon, Pendergast. Regis Jesuit saves: Shay Zilvitis (4 shots on goal-4 saves)