AURORA | The Aurora prep sports schedule for Wednesday, Jan. 8, 2020:

BOYS BASKETBALL

Cherry Creek 71, Cherokee Trail 50

Cherokee Trail points: Tre Titus 16, Isaac Tesfaye 12, Jacob Frazini 4, Phillip Toledo 4, Titus Washington 4, Jeremiah Jordan 3, Jermaine Vincent II 3, Connor Yslas 2, Casey Kruse 1, Parker Nelson 1

Eaglecrest 77, Overland 51

Score by quarters:

Overland 7 7 18 19 — 51

Eaglecrest 16 14 26 21 — 77

Overland points: Vinni Veikalas 15, Elias Hill 7, Joseph Editone 6, Ayo Fadeyi 6, Moses Horne 5, Kaleb Chaney 3, Marcus Cuasito 3, Tariq Adams 2, Hezekiah Swanson 2. Eaglecrest points: Zion Ruckard 18, Skylar Wilson 13, Ty Robinson 12, Seyi Oladipo 9, Donovan Stilson 6, Ethan Ranzenberger 5, Braden Miller 2, Jayden Washington 2

Gateway 84, Adams City 46

Score by quarters:

Adams City 8 13 14 11 — 46

Gateway 21 25 22 16 — 84

Gateway points: Maliq Alford 17, Erick Covington 12, Sedrick Dean 10, DJ Wilson 10, Antwuan Smith 9, Nolan Robinson 8, Will McGee 7, Amin Ibrahim 6, RJ Webster 5

Hinkley 78, Aurora Central 60

Score by quarters:

Hinkley 13 18 23 24 — 78

Aur. Central 11 13 23 13 — 60

Hinkley points: Jeremiah Warren 15, Tjai Jackson 12, Taveon Long 12, Xavion Davison 11, Ja’Vevon Lee 8, Xavier Starks 6, Jeremiah Taylor 6, Delvin Sipple 5, Randall Satterwhite 3. Aurora Central points: Tray Willard 20, Messiah Ford 15, Joseph Foster 5, Andrew Portillo 4, Arkevis Smith 4, Jordan Womack 4, Laquan Bowie 3, Kavon Williams 3

Rangeview 67, Northglenn 11

Score by quarters:

Rangeview 25 14 19 9 — 67

Northglenn 5 4 0 2 — 11

Rangeview points: Christian Speller 10, Christopher Speller 9, Obi Agbim 8, Ronnie Hatch 8, Isaiah Hayes 7, Cade Palmer 7, Jayden Foster 6, Jovaughn Wright 5, Isaiah Jamison 4, Damajio Merritt 1

Smoky Hill 66, Grandview 63 (2OT)

Score by quarters:

Grandview 22 6 10 10 10 5 — 63

Smoky Hill 5 16 17 10 10 8 — 66

Grandview points: Lian Ramiro 23, CJ Thomas 14, Caleb McGill 10, Cade Coles 8, Tanner Holtman 8. Smoky Hill points: Quinten Rock 24, Jalen Weaver 24, Anthony Harris Jr. 7, Jordan Whitaker 5, DeAngelo Horn 4, Dylan Sanders 2

GIRLS BASKETBALL

Adams City 46, Gateway 17

Score by quarters:

Gateway 3 3 5 6 — 17

Adams City 10 17 14 5 — 46

Cherry Creek 78, Cherokee Trail 47

Score by quarters:

Cherry Creek 17 19 22 20 — 78

Cherokee Trail 4 5 22 16 — 47

Cherry Creek points: Jana VanGytenbeek 19, Abby Wrede 14, Cali Clark 11, Kacee Kyle 11, Carly Thompson 10, Charley Gordon 9, Eliza Hill 4. Cherokee Trail points: Makayla Hemingway 23, Natalie Leu-Pierre 7, Autorriah Thomas 7, Destinee Paulk 4, Mia Collins 3, Sierra Culbreath 3

Eaglecrest 57, Overland 46

Score by quarters:

Overland 10 12 17 7 — 46

Eaglecrest 18 12 13 14 — 57

Overland points: Amaya Charles 20, Naomi Stapleton 14, Anjanee Prescott 7, Semira Mahmoud 2, Ahjalaah McNeil Johnson 2, Jayden Jackson 1

Grandview 76, Smoky Hill 9

Rangeview 71, Northglenn 15

Score by quarters:

Northglenn 9 6 0 0 — 15

Rangeview 29 20 10 12 — 71

Regis Jesuit 54, Ralston Valley 41

Score by quarters:

Regis Jesuit 19 11 10 14 — 54

Ralston Valley 7 16 10 8 — 41