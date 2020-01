AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Tuesday, Jan. 28, 2020:

BOYS BASKETBALL

Rangeview 83, Thornton 44

Score by quarters:

Thornton 11 10 12 11 — 44

Rangeview 12 25 31 15 — 83

Rangeview points: Cade Palmer 29, Obi Agbim 12, Isaiah Jamison 9, Jayden Foster 6, Ronnie Hatch 6, Christian Speller 6, Christopher Speller 6, Tasontai Brown 5

WRESTLING

DENVER WEST 48, HINKLEY 48

106 pounds: Samantha Carrillo (Denver West) won by forfeit; 113 pounds: Jacob Martinez (Denver West) won by forfeit; 120 pounds: Double forfeit; 126 pounds: Alvaro Zamora (Hinkley) pinned Nhi Duong (Denver West), 1:39; 132 pounds: Kristopher Peroni (Hinkley) won by forfeit; 138 pounds: Eric Compos (Hinkley) pined Eric Esparza (Denver West), 1:06; 138 pounds: Ashton Solis (Hinkley) pinned Eric Esparza (Denver West), 2:00; 145 pounds: Matthew Martinez (Denver West) pinned James Gagnier (Hinkley), 4:28; 152 pounds: Judiah Martinez (Denver West) pinned Celestino Reyna (Hinkley), 2:16; 160 pounds: Isaiah Escamilla (Denver West) pinned Jadaan Anderson (Hinkley), 1:19; 170 pounds: Keani Bright (Denver West) pinned Sean Dominguez (Hinkley), 1:42; 182 pounds: Darian Dimas Saturno (Hinkley) pinned Alexis Marcial (Denver West), 0:57; 195 pounds: Rolando Perales (Denver West) won by forfeit; 220 pounds: Joel Ramirez (Denver West) pinned Jesus Melendez (Hinkley), 2:59; 285 pounds: Martin Renteria (Hinkley) pinned Samuel Urban-Hoppe (Denver West), 1:39

OVERLAND 40, SMOKY HILL 39

106 pounds: Jacob Castellano (Smoky Hill) dec. Katelynn Czerpak (Overland), 5-3; 113 pounds: Daniel Dicke (Overland) won by forfeit; 120 pounds: Abdalla Baroudi (Overland) pinned Emir Cooper (Smoky Hill), 1:06; 126 pounds: Josh Dunnington (Smoky Hill) won by forfeit; 132 pounds: Ignacio Galvan Jr. (Smoky Hill) pinned Abdullah Hill (Overland), 4:57; 138 pounds: Donovan Ruiz (Overland) pinned Ernesto Galvez-Rea (Smoky Hill), 1:07; 145 pounds: Ryan Hensley (Overland) pinned Jacen Kyle (Smoky Hill), 2:47; 152 pounds: Gabe Benavidez (Overland) pinned Bruce Fuentes (Smoky Hill), 2:28; 160 pounds: Zion Emery (Overland) maj. dec. Dylan Harmon (Smoky Hill), 12-0; 170 pounds: Kyle Botkin (Smoky Hill) won by forfeit; 182 pounds: Versean Steward (Overland) pinned Travon Holmes (Smoky Hill), 5:57; 195 pounds: Obie Sanni (Smoky Hill) won by forfeit; 220 pounds: Marco Canas Munoz (Smoky Hill) won by forfeit; 285 pounds: Alex Angeles (Smoky Hill) pinned Liam Ferszt (Overland), 2:26

GIRLS SWIMMING

Smoky Hill 121, Eaglecrest 65