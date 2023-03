AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Tuesday, March 14, 2023:

BASEBALL

Eaglecrest 11, Highlands Ranch 2

Score by innings:

High. Ranch 011 000 0 — 2

Eaglecrest 006 032 x — 11

WP — Eaglecrest: Cosme Vera (6 IP, 10 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 5 K). Eaglecrest hitting: Braylen Bell 3-4, 2B, RBI, 2 runs; Noah Brown 2-4, 2B, 3B, 4 RBI, run; Connor Brennan 2-4, 2B, 2 RBI, 2 runs; Brayden Stufft 2-4, RBI; Kayden Johnson 1-3, RBI, run

Grandview 8, Columbine 1

Score by innings (r-h-e):

Columbine 000 100 0 — 1 3 2

Grandview 110 123 x — 8 9 3

WP — Grandview: Chase Dahir (4 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 7 K). Grandview hitting: Chase Chapman 2-3, RBI, run; Spenser Smock 2-3, 2B, run, 2 SBs; Tanner Pachorek 1-2, 3B, RBI; Clifford Goldy 1-2, 3B, 2 runs; Kyler Vaughn 1-2, RBI; Wyatt Walters RBI

Mountain Range 14, Overland 1

Score by innings (r-h-e):

Mtn. Range 230 306 — 14 10 2

Overland 000 100 — 1 4 4

LP — Overland: Scott Dewey (3 IP, 5 H, 8 R, 6 ER, 6 BB, 9 K). Overland hitting: Liam Childs 1-2, RBI, SB; Connor Geiss 1-3, 2B, run, SB; Pablo Vielma 1-2, SB

Sunrise Mountain (Ariz.) Tournament

Cherokee Trail 7, Brophy Prep 5

Score by innings:

Cherokee Trail 100 060 0 — 7

Brophy Prep 104 000 0 — 5

WP — Cherokee Trail: Aidan Medina (3 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 1 K). Cherokee Trail hitting: Zach Garcia 3-3, 2B, RBI, run; Tommy Munch 3-3, RBI; Bowen Tabola 1-4, HR, 4 RBI, run; Brody Ceyrolles 1-3, RBI

Cherokee Trail 6, Notre Dame Prep 1

Score by quarters:

Cher. Trail 040 000 2 — 6

Notre Dame 010 000 0 — 1

WP — Cherokee Trail: Carter Wilcox (6 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 6 K). Cherokee Trail hitting: Tommy Munch 2-3, RBI, run; Johnny Robledo 1-3, 2 RBI, run, SB; Brody Ceyrolles RBI

GIRLS SOCCER

Cherokee Trail 7, Prairie View 0

Score by halves:

Prairie View 0 0 — 0

Cher. Trail 1 6 — 7

Cherokee Trail goals: Torie Turner 3, Samantha Garofalo, Andi Hiatt, Gianna Mathenge, Kiana Sparrow. Cherokee Trail assists: Daniella Iaquinta 2, Emma Robertson, Turner

Eaglecrest 2, Horizon 0

Score by halves:

Eaglecrest 1 1 — 2

Horizon 0 0 — 0

Northglenn 11, Overland 1

Score by halves:

Overland 0 1 — 1

Northglenn 5 6 — 11

Smoky Hill 5, Vista PEAK 2

Score by halves:

Vista PEAK 1 1 — 2

Smoky Hill 2 3 — 5

Smoky Hill goals: Elyse Bailey, Gracie Dennis, Seraiah Howard, Brooke Roth, Jaslyn Sanders. Smoky Hill assists: Roth 2, Ari Arreola Hernandez, Luciana DiMateo, Sanders. Smoky Hill saves: Emme Kennedy (10 shots on goal-8 saves)

BOYS LACROSSE

Regis Jesuit 8, Cathedral Catholic 5

Score by quarters:

Regis Jesuit 3 1 3 1 — 8

Ca. Catholic 4 0 1 0 — 5

Thomas Jefferson 14, Rangeview 0

GIRLS GOLF

DPS Invitational (at City Park G.C.)

Team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 222; 2. Erie 224; 3. Rock Canyon 246; 4. Cherry Creek 248; 5. Cheyenne Mountain 249; 6. Northfield 250; 7. Broomfield 256; 8. Dakota Ridge 261; 9. Denver South 289; 10. The Classical Academy 297; 11. Littleton 299; 12. Denver East 308; 13. Denver North 321; 14. Thomas Jefferson 327; 15. Mountain Range 331; 16. George Washington 334

Top 10 individuals (par 72): 1. Hadley Ashton (Erie) 65; 2. BEAD BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 70; 3. KALEIGH BABINEAUX (CHEROKEE TRAIL) 71; 4. Ashley Chang (Rock Canyon) 73; 5. SAVANNA BECKER (EAGLECREST0 75; T6. Zoe Baror (Littleton) 77; T6. Ava Schroeder (Cheyenne Mountain) 77; T8. Sydney O’Connor (Erie) 79; T8. Maddie Li (Cherry Creek) 79; T10. Taylor Hale (Erie) 80; T10. Makaela Swanson (Northfield) 80; T10. Cecelia Murray (Cherry Creek) 80