AURORA | The top five Aurora girls performers in each event and where they ranks in Class 5A or 4A track & field per Milesplit.com through events of April 25, 2022:

100 meter dash: Symone Adams (Cherokee Trail), 12.11 seconds (No. 3 5A); Courtney Wilborn (Hinkley), 12.19 (No. 5 5A); Jaylynn Wilson (Eaglecrest), 12.41 (No. 10 5A); Favour Akpokiere (Eaglecrest), 12.64 (No. 18 5A); Zane Bullock (Rangeview), 12.75 (No. 25 5A)



200 meter dash: Symone Adams (Cherokee Trail), 24.76 seconds (No. 2 5A); Haley Esser (Eaglecrest), 25.33 (No. 5 5A); Courtney Wilborn (Hinkley), 25.56 (No. 7 5A); Jaylynn Wilson (Eaglecrest), 25.63 (No. 10 5A); Gabriella Cunningham (Grandview), 25.79 (No. 13 5A)



400 meter dash: Haley Esser (Eaglecrest), 57.44 seconds (No. 3 5A); Ava Robinson (Grandview), 58.12 (No. 5 5A); Ka’Moyyah Allen (Cherokee Trail), 58.94 (No. 10 5A); Jaylynn Wilson (Eaglecrest), 59.60 (No. 15 5A); Harper Bradley (Regis Jesuit), 1:01.10 (No. 25 5A)



100 meter hurdles: Fabiola Belibi (Regis Jesuit), 14.28 seconds (No. 1 5A); Gabriella Cunningham (Grandview), 14.69 (No. 4 5A); Kendall McCoy (Vista PEAK), 14.76 (No. 1 4A); Courtney Wilborn (Hinkley), 15.00 (No. 6 5A); Kaeli Powe (Cherokee Trail), 15.56 (No. 8 5A)



300 meter hurdles: Fabiola Belibi (Regis Jesuit), 44.10 seconds (No. 1 5A); Kendall McCoy (Vista PEAK), 45.77 (No. 3 4A); Gabriella Cunningham (Grandview), 45.97 (No. 5 5A); Sanaai Hancock (Cherokee Trail), 47.76 (No. 8 5A); Courtney Wilborn (Hinkley), 48.33 (No. 10 5A)



800 meter run: Julia Pace (Grandview), 2 minutes, 25.50 seconds (No. 36 5A); Grace Dow (Vista PEAK), 2:25.60 (No. 28 4A); Melanie Ternlund (Rangeview), 2:25.62 (No. 38 5A); Mckenna Mazeski (Cherokee Trail) 2:26.79 (No. 41 5A); Emma Thomure (Grandview), 2:31.56 (No. 66 5A)



1,600 meter run: Mckenna Mazeski (Cherokee Trail), 5 minutes, 18.78 seconds (No. 22 5A); Jo Collins (Regis Jesuit), 5:29.19 (No. 41 5A); Megan Ericksen (Grandview), 5:29.48 (No. 42 5A); Anna Chilton (Cherokee Trail), 5:33.21 (No. 54 5A); Madison Lippold (Cherokee Trail), 5:36.12 (No. 70 5A)



3,200 meter run: Mckenna Mazeski (Cherokee Trail), 11 minute, 15.48 seconds (No. 11 5A); Ashlyn Pallotta (Regis Jesuit), 12:12.55 (No. 52 5A); Ashlynn Mojica (Grandview), 12:28.24 (No. 64 5A); Erika Danzer (Regis Jesuit), 12:31.12 (No. 69 5A); Megan Ericksen (Grandview), 12:37.19 (No. 74 5A)



Discus: Grace Solarin (Rangeview), 125 feet (No. 5 5A); Blythe Cayko (Eaglecrest), 106-2 (No. 16 5A); Alyssa Johnson (Vista PEAK), 105-2 1/2 (No. 16 4A); Leilah Swanson (Hinkley), 99-2 (No. 25 5A); Mikenzie Jones (Vista PEAK), 95-6 (No. 29 4A)

Shot put: Mikenzie Jones (Vista PEAK), 36 feet, 11 3/4 inches (No. 6 4A); Natalia Leu-Pierre (Cherokee Trail), 36-6 (No. 7 5A); Blythe Cayko (Eaglecrest), 36-5 (No. 9 5A); Grace Solarin (Rangeview), 35-1 (No. 11 5A); Leilah Swanson (Hinkley), 33-2 (No. 21 5A)



High jump: Ryen Galloway (Cherokee Trail), 5 feet, 3 inches (Tie No. 2 5A); Dallis Robinson (Grandview), 5-2 (Tie No. 5 5A); Fabiola Belibi (Regis Jesuit), 5-2 (Tie No. 5 5A); Haley Glunz (Grandview), 5-0 (Tie No. 11 5A); Sophie Dicosola (Regis Jesuit), 5-0 (Tie No. 11 5A)

Long jump: Fabiola Belibi (Regis Jesuit), 19 feet, 1 inch (No. 1 5A); Sky Thompson (Cherokee Trail), 18-9 1/4 (No. 2 5A); Kaeli Powe (Cherokee Trail), 17-9 1/2 (No. 5 5A); Natalie Rue (Cherokee Trail), 17-6 3/4 (No. 7 5A); Lillian Krob (Cherokee Trail), 16-11 (No. 11 5A)

Triple jump: Kaeli Powe (Cherokee Trail), 38 feet, 7 1/4 inches (No. 1 5A); Natalie Rue (Cherokee Trail), 36-5 1/2 (No. 5 5A); Damara Allen (Cherokee Trail), 34-5 (No. 10 5A); Mattea Dolan (Grandview), 33-10 (No. 18 5A); Addie Knighton (Eaglecrest), 33-2 1/2 (No. 22 5A)

Pole vault: Sydnie Bernard (Cherokee Trail), 10 feet (Tie No. 7 5A); Madeleine Hemstreet (Grandview), 9-9 (No. 11 5A); Molly Keating (Regis Jesuit), 7-8 (No. 38 5A); Clare Anselmi (Regis Jesuit), 7-6 (Tie No. 40 5A); Kamrynn Kelly (Regis Jesuit), 7-2 (Tie No. 49 5A); Reilly Mohr (Regis Jesuit), 7-2 (Tie No. 49 5A)

800 sprint medley relay: Eaglecrest, 1 minute, 48.30 seconds (No. 3 5A); Grandview, 1:49.81 (No. 4 5A); Cherokee Trail, 1:51.27 (No. 6 5A); Vista PEAK, 1:53.83 (No. 5 4A); Rangeview, 1:54.30 (No. 11 5A)

4×100 meter relay: Cherokee Trail, 48.98 seconds (No. 2 5A); Eaglecrest, 48.99 (No. 3 5A); Vista PEAK, 51.28 (No. 9 4A); Grandview, 50.87 (No. 9 5A); Regis Jesuit, 50.90 (No. 10 5A); Rangeview, 51.44 (No. 17 5A)

4×200 meter relay: Eaglecrest, 1 minute, 42.68 seconds (No. 1 5A); Grandview, 1:45.99 (No. 7 5A); Vista PEAK, 1:47.53 (No. 5 4A); Cherokee Trail, 1:46.42 (No. 9 5A); Rangeview, 1:50.97 (No. 23 5A)

4×400 meter relay: Regis Jesuit, 4 minutes, 11.26 seconds (No. 6 5A); Grandview, 4:13.10 (No. 10 5A); Cherokee Trail, 4:13.65 (No. 12 5A); Vista PEAK, 4:18.76 (No. 16 4A); Smoky Hill, 4:19.43 (No. 22 5A)

4×800 meter relay: Grandview, 10 minutes, 4.16 seconds (No. 13 5A); Cherokee Trail, 10:10.40 (No. 17 5A); Regis Jesuit, 10:19.72 (No. 22 5A); Rangeview, 10:54.16 (No. 30 5A); Eaglecrest, 10:57.87 (No. 31 5A)