AURORA | Pairings and tee times for the final round of the Class 5A boys state golf tournament on Oct. 3, 2023, at the Collindale Golf Course in Fort Collins. Aurora individuals bold and uppercased:

2023 CLASS 5A BOYS STATE GOLF TOURNAMENT TEE TIMES

Second round, Oct. 3, at Collindale Golf Course

Tee No. 1

8:30 a.m.: Brayden Scheich (Mountain Vista), Grant Boyle (Pine Creek), Trey Kahrhoff (Rock Canyon)

8:40 a.m.: Alex Lest (Columbine), Luke Wright (Pine Creek), Max Riley (Poudre)

8:50 a.m.: DALTON SISNEROS (CHEROKEE TRAIL), Hogan Phelps (Heritage), Trae Lundberg (Arapahoe)

9 a.m.: Coby Puzio (Brighton), Henry Starr (Cherry Creek), Tanner Strickler (Highlands Ranch)

9:10 a.m.: Campbell McFadden (Valor Christian), Landon Houska (Fossil Ridge), Luke Tourault (Legacy)

9:20 a.m.: Maxwell Eide (Valor Christian), Nathan Kim (Rock Canyon), Sawyer Sales (Fairview)

9:30 a.m.: Cameron Nicholson (Monarch), CHRISTOPHER O’DONNELL (CHEROKEE TRAIL), Kaden Devenport (Fossil Ridge)

9:40 a.m.: Andre Dumonteil (Cherry Creek), Keagan Bond (Prairie View), Spencer Schlagel (Legend)

9:50 a.m.: Mason Conrad (Rock Canyon), Sam Kainer-Darst (Rocky Mountain), Wyatt Isgrig (Cherry Creek)

10 a.m.: BEN SANDER (REGIS JESUIT), Gabe Flexter (Highlands Ranch), GREGORY WHITE (EAGLECREST)

10:10 a.m.: Austin Barry (Fossil Ridge), Ethan Rainey (Valor Christian), Mac Buckley (Arapahoe)

10:20 a.m.: Billy Verstraate (Highlands Ranch), MICHAEL ROSMAN (GRANDVIEW), SAM WALKER (REGIS JESUIT)

10:30 a.m.: BRAYDEN FORTE (CHEROKEE TRAIL), Conner Scheich (Mountain Vista), Jesse Hand (Chatfield)

10:40 a.m.: Charlie Tucker (Rock Canyon), Gavin Amella (Castle View), Miles Kuhl (Fairview)

Tee No. 10

8:30 a.m.: Elijah Johnson (Denver East), Grayson Miller (Ralston Valley), Peter Howard (Chatfield)

8:40 a.m.: Drew Dawson (Columbine), Jason Kim (Legacy), Makian Maydew (Ralston Valley)

8:50 a.m.: ANTHONY LORE (REGIS JESUIT), Jake Dost (Legend), Kyle Shaw (Denver East)

9 a.m.: ANTHONY CHEN (CHEROKEE TRAIL), Brody Guetz (Heritage), Murphy Rowen (Denver East)

9:10 a.m.: Dylan Johnson (ThunderRidge), Sebastian Hein (Heritage), Will Bartlett (Rampart)

9:20 a.m.: Alexander Kukreja (Denver East), Dillon Jones (Fruita Monument), Matthew Iverson (Fort Collins)

9:30 a.m.: Ian O’Fallon (Valor Christian), ROLAND THORNTON (REGIS JESUIT), Sam Skubic (Boulder)

9:40 a.m.: Cooper Brennan (Horizon), Jacob Handt (Mountain Range), Pratham Parmar (Cherry Creek)

9:50 a.m.: Austin Hunt (ThunderRidge), Cole Rogers (Fossil Ridge), Logan Christensen (Castle View)

10 a.m.: Boden Wrenn (Boulder), Carter Bowen (Chatfield), Stone Carver (Fruita Monument)

10:10 a.m.: Doug Holleman (Boulder), Jensen Riederer (Legacy), Kyle Bubier (ThunderRidge)

10:20 a.m.: Olin Anderson (Highlands Ranch), Tanner Cochran (Castle View), Wyatt Montoya (Chatfield)

10:30 a.m.: Anthony Klonaris (Douglas County), Evan Storms (Columbine), Parker Pfitzer (Arvada West)

10:40 a.m.: Hogan David (Arapahoe), HUDSON ROTH (SMOKY HILL), Paten Buckwalter (Doherty)